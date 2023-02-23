أهمّ ما ينتظرنا في تجارب البحرين الشتويّة للفورمولا واحد

بالنظر إلى الاستقرار النسبي للقوانين التقنيّة للبطولة، تقرّر تقليص التجارب الشتويّة إلى ثلاثة أيّام فقط على حلبة البحرين الدوليّة.

وتنطلق التجارب على الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مكّة المكرّمة وتسير مجريات كلّ يوم بنظام الحصّتين، حيث تمتدّ كلٌ منهما لأربع ساعات ورُبع، مع اعتماد ساعة استراحة بينهما للغداء، وسيتمّ نقلها بشكلٍ مباشرٍ على منصّة "اف1- تي في" إلى جانب أغلب مالكي حقوق البث.

وشملت بعض تغييرات 2023 رفع الأرضيّة في محاولة لمجابهة مشاكل الارتدادات التي أثّرت على العديد من الفرق العام الماضي الذي كان الأوّل ضمن حقبة المؤثّرات الأرضيّة.

لكن مع محدوديّة التجارب بثلاثة أيّام فإنّ الفرق تُواجه قدرًا ضخمًا من العمل لإتمام برامجها وإتقان سلوك سياراتها الجديدة على الحلبة. لذا ستكون أيّة مشاكل موثوقيّة مكلفة للغاية، وبالتالي فإنّ كلّ الفرق تقريبًا استخدمت على الأقلّ واحدًا من يومَي التصوير الترويجي لإجراء اختبارٍ أوليّ للأنظمة والتفطّن لأيّة مشاكل ممكنة.

وسيحصل كلّ سائقٍ على يومٍ ونصف للتأقلم مع السيارة الجديدة، وذلك في ظلّ حثّ جورج راسل وفرناندو ألونسو القائمين على البطولة على زيادة عدد أيّام التجارب الشتويّة مجدّدًا العام المقبل.

وستتّجه جميع الأنظار بالتأكيد صوب فرق ريد بُل، وفيراري ومرسيدس، حيث قلّلت الأخيرة من شأن فرصها بالرغم من تحقيقها للكثير من التقدّم قرب نهاية موسم 2022 المليء بالمشاكل بالنسبة إليها.

وسيغيب لانس سترول بشكلٍ لافتٍ عن مجريات هذا الأسبوع بعد أن تعرّض الكندي لإصابة أثناء تدرّبه على متن درّاجة هوائيّة. واختارت أستون مارتن تعويضه بفيليبي دروغوفيتش السائق الاحتياطي وبطل الموسم الماضي من الفورمولا 2 ليُجاور فرناندو ألونسو، في حين لا يزال من غير الواضح إن كان سترول سيتعافى في الوقت المناسب ليكون حاضرًا في جائزة البحرين الكبرى الأسبوع المقبل.

في المقابل سيكون أوسكار بياستري سائق مكلارين، ولوغان سارجنت سائق ويليامز ونيك دي فريز سائق ألفا تاوري الناشئين الثلاثة في 2023.

وإليكم جدول السائقين للأيّام الثلاثة:

الفريق صباح اليوم الأول مساء اليوم الأول صباح اليوم الثاني مساء اليوم الثاني صباح اليوم الثالث مساء اليوم الثالث ريد بُل ماكس فيرستابن ماكس فيرستابن سيرجيو بيريز ماكس فيرستابن سيرجيو بيريز سيرجيو بيريز فيراري كارلوس ساينز شارل لوكلير يُعلن لاحقاً يُعلن لاحقاً يُعلن لاحقاً يُعلن لاحقاً مرسيدس جورج راسل لويس هاميلتون لويس هاميلتون جورج راسل جورج راسل لويس هاميلتون ألبين بيير غاسلي إستيبان أوكون إستيبان أوكون بيير غاسلي بيير غاسلي إستيبان أوكون مكلارين أوسكار بياستري لاندو نوريس لاندو نوريس أوسكار بياستري أوسكار بياستري لاندو نوريس ألفا روميو جو غوانيو فالتيري بوتاس جو غوانيو جو غوانيو فالتيري بوتاس فالتيري بوتاس أستون مارتن فرناندو ألونسو فيليبي دروغوفيتش يُعلن لاحقاً يُعلن لاحقاً يُعلن لاحقاً يُعلن لاحقاً هاس نيكو هلكنبرغ كيفن ماغنوسن كيفن ماغنوسن نيكو هلكنبرغ نيكو هلكنبرغ كيفن ماغنوسن ألفا تاوري يوكي تسونودا نيك دي فريز يوكي تسونودا نيك دي فريز نيك دي فريز يوكي تسونودا ويليامز أليكسندر ألبون لوغان سارجانت لوغان سارجانت لوغان سارجانت أليكسندر ألبون أليكسندر ألبون