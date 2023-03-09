أهم ستّة أخبار من الأسبوع الماضي بعد سباق البحرين الافتتاحي
انطلق موسم 2023 للفورمولا واحد من حلبة البحرين الدولية، وبالرغم من هيمنة ريد بُل إلا أن الأخبار لم تتوقف حول جميع الفرق. جمعنا لكم أهم ست مقالات من الأسبوع المنصرم!
كان أسبوعاً مليئاً بالأخبار المثيرة..
دعونا نلقِ نظرة على أهم ستّ مقالات في موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال الأسبوع المنصرم.
لوكلير: فيراري متأخّرة بثانية عن ريد بُل قبل انسحابي في البحرين
كان لوكلير وحيدًا في المركز الثالث مساء الأحد على حلبة الصخير خلف ريد بُل المسيطرة، إلى أن فقد طاقة محرّكه ما اضطرّه للانسحاب في اللفّة الـ 40.
وبحديثه إلى وسائل الإعلام بعد السباق، لم يعلم لوكلير سبب انسحابه، لكنّه كان محبطًا بالفعل من فارق الوتيرة بين فيراري وريد بُل والذي قدّره بثانية في اللفّة.
ساينز: وتيرة أستون مارتن في البحرين "مقلقة جداً"
انطلق ساينز رابعاً وكان يسير على طريق تحقيق المركز الثالث بعد انسحاب زميله شارل لوكلير بسبب مشكلة في المحرك.
لكن فرناندو ألونسو تمكن من تجاوزه على متن أستون مارتن، حيث أشار ساينز إلى أن تآكل الإطارات أعاق قدرات فيراري على تحدي ريد بُل، التي حصدت الثنائية مع ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز بأول مركزين.
كما أوضح الإسباني أن وتيرة أستون مارتن "مقلقة جداً"، حيث نجح لانس سترول على متن السيارة الثانية بتحقيق المركز السادس.
راسل: ريد بُل ستفوز بكل سباق في 2023
هيمن ماكس فيرستابن على مجريات سباق البحرين الافتتاحي للموسم، على طريق تحقيق الثنائية مع زميله سيرجيو بيريز.
بينما أكمل فرناندو ألونسو سائق أستون مراكز منصة التتويج، بينما انسحب شارل لوكلير سائق فيراري بسبب مشكلة في محركه.
وبينما عانت مرسيدس لتقديم الأداء المطلوب، يرى راسل أن ريد بُل في مستوى آخر أمام الجميع وأنها ستتمكن من الفوز بجميع السباقات.
هاميلتون: عليّ أن أكون مثالاً إيجابياً لفريقي
بدأ هاميلتون السباق من المركز السابع وأنهاه خامساً، بعد أن تجاوز زميله جورج راسل واستفاد من انسحاب شارل لوكلير سائق فيراري.
لكنه لم يمتلك ما يكفي لصدّ هجمات أستون مارتن بقيادة فرناندو ألونسو، الذي نجح بالتقدم للمركز الثالث.
وحين سُئِل إن كان قلقاً حيال عدم تحقيق التقدم الكافي منذ الموسم الماضي، شدد هاميلتون على دوره بالإبقاء على معنويات الفريق.
راسل مستعد للتضحية بقسم من موسم 2023 مقابل تحسّن طويل الأمد لسيارة مرسيدس
كانت مرسيدس تسعى لتحقيق قفزة في الأداء مع سيارتها الجديدة التي بدت أنها لا تعاني من مشاكل الارتدادات.
لكن سباق البحرين الافتتاحي مثّل خيبة أمل للسهام الفضية وذلك بالنظر إلى الفارق الكبير خلف ريد بُل التي أحرزت الثنائية بفوز ماكس فيرستابن أمام زميله سيرجيو بيريز.
كما أن أستون مارتن بدت سريعة للغاية حيث تفوقت على مرسيدس، ما أثار المزيد من علامات الاستفهام حول صحة قرار الالتزام بالمبدأ التصميمي للسيارة.
من جهته، أكد جورج راسل أنه لا مانع لديه من التضحية بقسم من موسم 2023 إن كان ذلك يعني في النهاية رفع تنافسية مرسيدس على المدى الطويل.
وولف: على مرسيدس الالتزام بتصميم واحد للسيارة
عانى المصنع الألماني من بداية صعبة لموسم 2023 في الفورمولا واحد على حلبة البحرين الدولية، حيث بدت السيارة بطيئة مقارنة بمنافسيها.
وبالتالي عادت مرسيدس إلى نقطة البداية فيما يتعلق بما يتوجب عليها تعديله أو تغييره في سيارتها كي تعود إلى المنافسة في المقدمة.
وبينما من المتوقع أن تصل تحديثات بحلول جولة إيميليا-رومانيا، أشار وولف إلى أن الفريق بحاجة ربما لتغيير كامل في الطريق الذي يسير عليه.
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