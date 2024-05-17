أهم الصور التقنية الملتقطة للسيارات من المرائب في إيمولا

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو15 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تُظهر هذه الصورة لتصميم جانب السيارة والهيكل لسيارة مرسيدس دبليو15، في ممر الصيانة، قبل التثبيت على السيارة، التركيب الداخلي لفتحات التبريد.

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

صورة مقربة للتعديلات التي أُجريت على القسم الخلفي لحافة الأرضية في سيارة فيراري اس.أف-24، والتي تشمل الآن دعامة على شكل حدوة حصان لربطها بالدعامة الرئيسية للأرضية والمنطقة الخاصة بالإطارات.

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تصميم الجناح الخلفي الجديد لفيراري، والذي يتميز بطرف معدّل وتصميم صفيحة انتهائية يهدف لتحسين كفاءة الجناح بشكل عام. يشبه القسم الطرفي الآن تصميم ريد بول بشكل مسطح أكثر، بدلاً من أن يكون ملفوفًا. وقد أدى ذلك إلى أن يكون نصف قطر زاوية الصفيحة الانتهائية أكثر إحكامًا، في حين تم تحسين القطع الخلفي أيضًا للاستفادة من التعديلات الأخرى.

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

صورة لترتيب مخرج التبريد الجديد لغطاء المحرك، حيث تتيح اللوحة الخلفية الضيقة الحرارة للخروج دون أن تؤثر سلبًا على تدفق الهواء المحيط.

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

صورة مقربة لترتيب مدخل الجنيح الجانبي الجديد، حيث انتقلت فيراري من توضيب "منخفض" إلى توضيب "مرتفع"، ودمج المدخل العلوي مع القناة العمودية. يُلاحظ أيضًا استخدام الزعنفة الخارجية الطويلة للمرايا؛ تم استبدال الزعانف بجانب "الطوق" بتوضيب على شكل "كوبرا".

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

فيراري دمجت تصميم جناحها الخلفي الجديد مع توضيب جناح ثنائي الصفيحة في إيمولا.

الجانح الأمامي لسيارة أستون مارتن الصورة من قبل: جورجيو بيولا

عدلت أستون مارتن أنف السيارة والجناح الأمامي في إيمولا، مع تغيير الجزء المركزي من الجنيح الرئيسي، بالإضافة إلى تغيير هندسي لطرف الأنف. كما أدخل الفريق تغييرًا كبيرًا على اللويحتين العلويتين، حيث يمكن الآن رؤية شكل V في الجزء الخارجي، مما سيساعد بلا شك في توليد تدفق هواء خارجي أكبر، دون التأثير بشكل كبير على الجزء الذي يولد الارتكازية.

تفاصيل سيارة كيك ساوبر سي44 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة من الأعلى على مواصفات جانحين أماميين لسيارة ساوبر، الجناح الأعلى يتميز بأداة غيرني على حافة الجناح العلوي الخلفية، في حين يحتوي الجناح السفلي على قسم خارجي معدل مع زعانف تحكم إضافية معلقة من الصفيحة الانتهائية.

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة سريعة تحت الغطاء الأمامي للمكابح في سيارة فيراري تكشف عن الأنابيب المزدوجة المستخدمة لتوصيل الهواء البارد إلى كل جانب من أجهزة المكابح المغلقة داخل غطاء خاصة بها. كما يُلاحظ نمط الحفر المستخدم من قبل فيراري.

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

عندما يتم وضع قرص المكابح في مكانه، يمكننا رؤية امتداد المدخل فوق الفجوة بين التوضيب الرئيسي والسياج النهائي لالتقاط تدفق هوائي إضافي بينه وبين جدار العجلة.

تفاصيل سيارة ريد بُل آر.بي20 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تجميع لأقنية المكابح في سيارة ريد بُل، يُظهر كيفية وضع قرص المكابح في أعلى التوضيب. يُلاحظ النافذة الموجودة في غطاء القرص بشكل استراتيجي للسماح بإطلاق الحرارة إلى وحدة الأقنية التالية، مما يغير كيفية ومكان نقل الحرارة بين المكابح والإطار، ما يؤثر بدوره على السلوك الحراري للإطار.

تفاصيل سيارة كيك ساوبر سي44 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

الوحدة الفرعية لتوضيب مدخل المكابح الأمامية لسيارة ساوبر، وتظهر الجهود التي يبذلها المصممون لنقل تدفق الهواء والحرارة بين كل وحدة.

تفاصيل سيارة آر.بي "في.سي.اي.آر.بي01" الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تجميع المكابح الأمامية لسيارة آربي، بدون القرص الخارجي ولكن مع وجود المكبس.