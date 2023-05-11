آخر الأخبار من عالم الفورمولا واحد

يبدو أن التعديلات على قمرة قيادة السيارة التي تتموضع أقرب إلى مقدمة السيارة مقارنة بالفرق الأخرى، وكذلك التأثيرات الفعليّة لتغييرات الطاقم التقنيّ عبر التبديل بين منصبّي مايك إيليوت وجايمس أليسون، لن تتبلور تماماً قبل موسم 2024.

لكن وبعد تحديد مكامن الضعف في السيارة خلال التجارب الشتوية في البحرين، بدأ العمل على حزمة تحديثات كبيرة من المخطط تطبيقها في جائزة إيميليا-رومانيا الكبر أواخر شهر مايو/أيار الجاري.

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بعد البداية المخيبة للأمل في موسم 2023 والتراجع خلف ريد بُل، اتخذت مرسيدس قرارات جذرية تتعلق بالتغييرات التي ستدخلها على سيارتها.

حيث تم تجهيز أرضية جديدة، مع تصميم مختلف لجانب السيارة إضافة إلى إعادة تصميمٍ لنظام التعليق، استعداداً لجولة إيمولا.

وضمن سقف النفقات الحالي، فإن الفرق ملزمة بإنفاق مالي محدد لا يمكنها تجاوزه، إضافة إلى وجود 6 سباقات قصيرة وعملية تطوير مستمرة طوال الموسم، بالتالي فإن أية عملية تغيير لتصاميم السيارة يجب أن تمرّ عبر دراسة معمّقة.

ميك شوماخر، وتوتو وولف، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بطل العالم سبع مرات هو منتج ومستشار في فيلم جديد عن الفورمولا واحد تدعمه آبل.

وسيبدأ التصوير قريباً ضمن جولات الجائزة الكبرى حيث تصاعدت التكهنات مؤخراً بأن بيت سيقود سيارة فورمولا واحد حقيقية ضمن جولة بريطانيا.

الممثل براد بيت تصوير: غلين دونبار

حادثة شارل لوكلير التي رُفع على إثرها العلم الأحمر صبّت لصالح بيريز الذي كان قد سجل الزمن الأسرع مع بداية القسم الثالث للتصفيات.

ونتيجة لخطأ زميله ماكس فيرستابن الذي قرر عدم إكمال لفته السريعة الأولى، فإن بيريز انتزع قطب الانطلاق الأول حيث سينطلق أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وكارلوس ساينز سائق فيراري.

سيرجيو بيريز، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

في المرة الثانية التي تستضيف بها ميامي سباق فورمولا واحد، تمت إقامة مراسم تعريفية للسائقين أمام الجمهور، من تقديم مغني الراب الأمريكي أل.أل كول جيه.

وكان فيرستابن آخر من تم تقديمهم، حيث كانت ردة الفعل تجاهه متباينة، تضمنت كذلك بعض صافرات الاستهجان من قبل الجمهور في المدرجات.

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

أنهى الإسباني سباق ميامي خامساً، وهي نتيجة لم تتأثر بعقوبة الثواني الخمس التي تلقاها بسبب الإسراع في خط الحظائر.

أما زميله شارل لوكلير - الذي تعرض لحادثة في القسم الثالث من التصفيات ما تسبب برفع العلم الأحمر - أنهى بالموقع الذي بدأ به السباق، أي المركز السابع. وكلاهما تذمرا من ضعف الوتيرة على إطارات هارد.

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

أكمل هاميلتون سباق ميامي سادساً بعد مركز سادس آخر في باكو، لكن هاتين النتيجتين تبدوان مختلفتين من وجهة نظر البريطاني.

في باكو، تأهل سائق مرسيدس خامساً، وبعد خسارة مركزه بسبب سوء حظه مع سيارة الأمان، بقي خلف كارلوس ساينز (فيراري)، ولم يتمكن من تجاوزه لينهي سادساً.

لكن في ميامي، نجح البريطاني بالتقدم من المركز 13 المحبط الذي بدأ به السباق، ليحقق المركز السادس.

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

انطلق لوكلير سابعاً بعد حادثته في التصفيات، لينهي بنفس المركز وبفارق 52.9 ثانية خلف الفائز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

أما زميله كارلوس ساينز فحقق مركزاً أفضل حيث أكمل خامساً، رغم تلقي عقوبة 5 ثوانٍ بسبب سرعته ضمن خط الحظائر.

وأوضح لوكلير أنه كان من الصعب توقع أداء السيارة ليس فقط خلال قسمَي السباق، بل ضمن اللفة كذلك.

شارل لوكلير، فيراري تصوير: فيراري

حصل كلا السائقان على خيار البدء بإطارات ميديوم أو هارد. لكن بيريز منطلقاً من المركز الأول اختار بدء سباقه على إطارات ميديوم لأنه لم يرغب بالمخاطرة بخسارة مركزه، بينما انطلق زميله فيرستابن تاسعاً على إطارات هارد.

وأظهرت محاكاة ريد بُل أن استراتيجية بيريز أسرع بثلاث ثوانٍ على مدار السباق من استراتيجية زميله الهولندي.

لكن بطل العالم تمكن من تسجيل لفات جيدة جداً في القسم الأول من السباق وأطال فترة بقائه على إطارات هارد لوقت متأخر.

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

ضمن عطلة نهاية أسبوع صعبة في ميامي، لم يتأهل لويس هاميلتون إلى القسم الثالث من التصفيات، وسط عمل الفريق المتواصل على التحديثات التي يأمل تقديمها في إيمولا.

لكن أداء السيارة كان بعيداً للغاية عما يأمله الفريق، حيث أوضح وولف أن خصائص السيارة تصعّب مهمة الفريق الباحث عن رفع مستوى التنافسية.

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بدأ بيريز السباق من قطب الانطلاق الأول، بينما انطلق فيرستابن تاسعاً بعد خطئه في التصفيات.

لكن الهولندي استعمل إطارات هارد وشق طريقه بسهولة نسبية ليصل إلى المقدمة مبقياً على إطاراته طوال 45 لفة من أصل 57.

كما أن وتيرة فيرستابن على هذه الإطارات سمحت له باقتناص المقدمة قبل وقفة الصيانة التي انتقل بعدها لإطارات ميديوم.

ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

تمت إقامة مراسم خاصة على البوابة الرئيسية قام خلالها مغني الراب الأمريكي أل.أل كوول جيه، بتقديم كل سائق أمام الجمهور قبل عزف النشيد الوطني الأمريكي.

إضافة إلى ذلك تواجدت فرقة أوركسترا قامت بعزف أغنية عن الفورمولا واحد، تم إطلاقها يوم السبت على هامش جائزة ميامي الكبرى.

وبسبب هذه المراسم، تم استدعاء السائقين قبل 23 دقيقة من بداية السباق، مقارنة بـ 16 دقيقة في سباق باكو المنصرم.

سيرجيو بيريز، ريد بُل تصوير: ريد بُل