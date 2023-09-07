أهم أخبار الفورمولا واحد خلال الأسبوع المنصرم
هذه مجموعة من أهم الأخبار التي نشرها موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال الأسبوع المنصرم والتي حازت على إعجاب القرّاء، جمعناها لكم في مقال واحد!
ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
تعرض كارلوس ساينز سائق فيراري في الفورمولا واحد للسرقة خارج الفندق في ميلان، بعد ساعات من تحقيق منصة التتويج بالمركز الثالث في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.كان ساينز يرتدي ساعة "ريتشارد ميل" - والتي تصل قيمتها لما يقارب 235 ألف جنيه أسترليني - حيث سُرقت منه خارج فندق "آرماني" في فيالي مانزوني.
ويبدو أن ثلاثة لصوص كانوا ينتظرون خارج الفندق، حيث باغتوا ساينز وسرقوا ساعته منه.
هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"
اعتذر لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى أوسكار بياستري سائق مكلارين إزاء الحادثة التي جمعتهما في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، معترفاً أن ذلك "كان خطأه".
كان هاميلتون يشقّ طريقه متقدماً للأمام بفضل اتباعه استراتيجية مختلفة للإطارات في السباق، حيث بدأ بمهاجمة بياستري لانتزاع المركز الثامن مع إطارات ميديوم جديدة.
وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الرقم القياسي الذي حققه ماكس فيرستابن سائق ريد بُل عبر الفوز بعشرة سباقات على التوالي، ينتمي إلى "ويكيبيديا"، وأنه لا أحد يقرأ ذلك على أية حال.
حقق فيرستابن فوزه العاشر على التوالي من بوابة مونزا، بينما سجل فريقه ريد بُل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بـ 15 فوزاً.
وولف: هاميلتون مميز بين سائقي الفورمولا واحد بنزاهته حيال أخطائه
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن نزاهة سائقه لويس هاميلتون بتحمله مسؤولية أخطائه، تميزه عن الجميع في الفورمولا واحد.
ارتكب هاميلتون خطأ خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد حيث ارتطم بسيارة مكلارين التي يقودها أوسكار بياستري خلال المنافسة على المركز.
ساينز اعتقد لوهلة بإمكانية التفوق على فيرستابن خلال سباق مونزا
كشف كارلوس ساينز سائق فيراري أنه اعتقد لوهلة بإمكانية تفوقه على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل خلال معركتهما على صدارة سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد.
بعد تحقيق قطب الانطلاق الأول على حلبة مونزا، قدم ساينز انطلاقة قوية للغاية أمام التيفوزي، ونجح بالدفاع عن مركزه في وجه هجمات فيرستابن خلفه.
واستفاد ساينز من السرعة القصوى الممتازة لسيارة فيراري للدفاع بنجاح عن مركزه.
"فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022
كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن جميع فرق الفورمولا واحد العشرة ممتثلة لقانون سقف النفقات لموسم 2022، وبالتالي لا توجد أية عقوبات على أي فريق.
سيتلقى كل فريق وثيقة امتثال لقانون سقف النفقات خلال الفترة ما بين الأول من يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، والذي يبلغ 135 مليون دولار أمريكي إضافة لبعض الإضافات.
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