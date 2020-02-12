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تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟

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تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟
12-02-2020

ربما تبدو سيارة ريد بُل الجديدة "آر بي16" للوهلة الأولى وكأنّها تطوير لسابقتها، لكن هنالك بعض الاختلافات المثيرة للاهتمام التي ستلفت انتباه الفرق المنافسة.

إذا ما نظرنا إلى تصميم السيارة الجديدة، وعلى وجه الخصوص إلى منطقة الأنف، فسنجد أنّها شهدت الكثير من العمل لمحاولة تحسين تدفق الهواء في ذلك الجانب.

وقد اختبرت ريد بُل حلولًا متباينة في تلك المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، لكن لموسم 2020، اتّخذت العلامة النمساوية خطوة إضافية بالمقارنة مع الماضي، على الرُغم أنّه من الصعب فهم التصميم الجديد على نحوٍ كامل من مجرّد صورة واحدة، والتي  كشفت بها ريد بُل النقاب عن مقاتلتها الجديدة اليوم الأربعاء.

وفي حال نظرنا عن قُرب إلى حافة أنف السيارة، فسنجد أنّ الطرف السفلي المفتوح يملك ما يُشبه "منقار البط" أعلاه، والذي يجتمع بفتحة تصريف أخرى للهواء تتموضع في القسم المنحدر العلوي.

وسيتمّ توجيه التيارات الهوائيّة المتدفّقة من هناك إلى الأسطح والمكوّنات الانسيابية في الأقسام التالية من السيارة، مثل قناة "اس"، التي على غرار الموسم الماضي تحظى الآن بمخرج أضيق أعلى الأنف.

وتُحيط شفرتان بهذه المنطقة، مشابهان للتَين تمّ استخدامهما الموسم الماضي ليس فقط من أجل تعزيز أداء قناة "اس" ولكن كذلك بقيّة السيارة.

تفاصيل سيارة ريد بُل

تفاصيل سيارة ريد بُل "آر.بي16"

تصوير: محتوى ريد بُل

فيما تتمثّل عوامل مساعدة أخرى على القسم الأمامي من السيارة في زعنفتين تتموضعان أعلى وخلف قمرة القيادة واللتين تبدوان بأنّهما تُحرّفان الهواء حول المنطقة الخلفية لغطاء المحرّك.

وبالنظر إلى المنطقة التي تفصل بين رأس الأنف ودعامتَي الجناح الأمامي، فسنجد أداةً مثبّتةً في تلك المنطقة لتوجيه الهواء المتدفق إلى الجزء السفلي من الأنف، والذي نجد فيه قسمًا مغلفًا حديث التشكّل يُحيط بالأنف ويُشبه إلى حد كبير ما استخدمته مرسيدس للمرّة الأولى في 2017، عوضًا عن أشباهه على سيارات الفرق الأخرى منذ ذلك الحين.

جديرٌ بالذكر أنّ ريد بُل تختبر سيارتها الجديدة للمرّة الأولى على الحلبة خلال يوم التصوير الترويجي في سلفرستون.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

تصوير: محتوى ريد بُل

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