أنظمة سيارة ألونسو "توقفت بكاملها" على شبكة انطلاق السباق القصير في النمسا

مع انطلاق الجميع في لفة التحمية، ظلت سيارة ألونسو متوقفة على شبكة الانطلاق وأغطية الإطارات ما تزال عليها، حيث هرع الفريق من أجل محاولة حل مشكلة تقنية على السيارة.

لكن السيارات قطعت لفة تحمية أخرى بسبب توقف محرك سيارة جو غوانيو، ما منح لألبين المزيد من الوقت، لكن ألونسو لم يتمكن من الانطلاق من خط الحظائر بسبب عدم قدرة الفريق على تشغيل السيارة.

وشرح الإسباني أن سيارته دخلت في توقّف تام لجميع أنظمتها على شبكة الانطلاق، ولكن ليس من المعلوم بعد سبب ذلك.

فقال: "قبل 5 دقائق من الانطلاقة، واجهنا توقفًا تامًا لجميع الأنظمة على السيارة ولم نتمكن من تشغيل السيارة".

وأضاف: "حاولنا تشغيلها مع بطارية خارجية، لكن ذلك لم يفلح أيضاً، لذا فإن هنالك سبب أكبر وسنحاول معرفته قبل سباق الغد".

وتابع: "ومع قيام السائقين بلفة تحمية أخرى، حاولنا أن نكون جاهزين، لكن الأمر لم يفلح مع البطارية الثانية كذلك، لذلك قلت لهم بأن هنالك أمرًا ما أكبر".

جديرٌ بالذكر أن ألونسو سينطلق في سباق الجائزة الكبرى الرئيسي يوم غد الأحد من الصف الأخير، حيث بات يخشى الآن بأن نهاية هذا الأسبوع قد انتهت بالنسبة له بسبب صعوبة التجاوز التي كانت واضحة في السباق القصير.

فقال: "أعتقد بأن نهاية الأسبوع انتهت بوجه عام، كوننا رأينا على المسار الآن قطارات من السيارات ولا يمكنك التجاوز".