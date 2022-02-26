أندريتي يكشف عن تفاصيل دقيقة لخطط فريق الفورمولا واحد

تقدّمت أندريتي غلوبال بطلب لدخول الفورمولا واحد، وهي بحاجة للحصول على الضوء الأخضر في أقرب وقتٍ ممكن من أجل الحصول على الوقت الكافي لتجهيز كلّ شيء وتشكيل الفريق.

وبالرغم من عدم وجود حيّزٍ زمني رسمي لأيّ مواعيد نهائيّة لأيّ فرقٍ جديدة منضمّة إلى الفورمولا واحد، أوضح أندريتي أنّه لا يُمكنه الانتظار طويلًا حتّى تتّخذ "فيا" قرارها.

وبحديثه بشكلٍ حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الوضع الحالي، قال أندريتي: "نحتاج لاتّخاذ القرار سريعًا لأنّ الوقت يمضي من أجل دخولنا في 2024. نحتاج لأن يتمّ اتّخاذ القرار في غضون شهر".

وقال أندريتي أنّه واضحٌ بشأن بعض التفاصيل الأساسيّة حول فريقه المنتظر للفورمولا واحد، حيث التزم بجلب سائقه كولتون هيرتا في الإندي كار إلى عالم الجائزة الكبرى.

ويعتقد أندريتي أنّ حضور هيرتا سيكون واحدًا من العوامل الرئيسيّة لجعل حضور فريقه في الفورمولا واحد ناجحًا للفورمولا واحد بأكملها، وذلك في وقتٍ سيُقام فيه سباقان في أمريكا، بينما يتمّ التخطيط لثالث في لاس فيغاس.

وأشار الأمريكي إلى طريقة تعزيز ماكس فيرشتابن للاهتمام الهولندي بالجائزة الكبرى كإثبات على أنّ سائقًا أمريكيًا قد يفعل الأمر ذاته على صعيد المتابعة الجماهيريّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

وقال في هذا الصدد: "لو نظرنا إلى نموّ أرقام المتابعة في هولندا فذلك لأنّ لديهم سائقًا هولنديًا. ليس لدينا أيّ سائقٍ أمريكي هنا. إن أوصلت سائقًا جيّدًا يحظى بمتابعة جيّدة مثل كولتون، فأعتقد بأنّهم سيكونون في وضع رائع".

وأكمل: "ذلك لا يستحقّ التفكير بالنسبة لي، لا أعلم ما هو عالق، آمل أن يتمكّنوا من حلّ كلّ شيء. طريقة قيامنا بهذا المشروع ستكون من الدرجة الأولى طوال العمل. لدينا خطط كبيرة ستكون جيّدة للفورمولا واحد".

ثمّ تابع: "رعاتي رائعون، وهم في هذا المشروع لنكون تنافسيين، ليسوا فقط هنا من أجل مجرّد التواجد في الفورمولا واحد. إنّهم رياضيون. لذا سيكون من المؤسف أن لا ينجح هذا المشروع. سيكون جيّدًا للجميع".

وكان والده ماريو أندريتي، بطل العالم للفورمولا واحد عام 1978، قد أشار إلى أنّ رينو ستكون شريك المحرّكات الأرجح للفريق، لكن لم يتمّ اتّخاذ قرار نهائيّ بعد في هذا الجانب.

ويُتفهّم أنّ فيراري لا تزال خيارًا في حال حصل الفريق على دخول معترك البطولة في 2024.

وفي ما يتعلّق بمعقل الفريق فإنّ أندريتي قال أنّه يُحبّذ أن يتمركز في الولايات المتّحدة على المدى البعيد، لكنّه يتفهّم أنّه قد يحتاج لمعقلٍ أوروبي كذلك.