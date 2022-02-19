بطل العالم لموسم 1987 في الفورمولا واحد وبطل إندي كار أربع مرات، أعلن عن الخبر على منصة تويتر يوم الجمعة.

حيث كتب: "لقد تقدم مايكل إلى ’فيا’ بطلب المشاركة بفريق فورمولا واحد في 2024".

وأكمل: "يمتلك مشروعه، أندريتي العالمية، الموارد اللازمة. وهو ينتظر موافقة ’فيا’".

وأكد مايكل أندريتي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ما نشره والده على تويتر صحيح، لكنه لم يدلِ بأي تعليق إضافي.

وخاض أندريتي الابن العام الماضي مفاوضات للاستحواذ على فريق ألفا روميو وشركة ساوبر التي تشغله، لكن المفاوضات لم تكتمل.

ومع اتفاقية كونكورد الجديدة وقوانين سقف النفقات، فإن جميع الفرق العشرة الحالية للفورمولا واحد باتت تتمتع بوضع مالي صحيّ، وبالتالي لم يعد لدى الفرق دوافع للبيع خاصة وأن قيمة البطولة في ازدياد مستمر.

لذا، قرر أندريتي المشاركة بمشروعه الخاص من الصفر، بدلاً من شراء فريق موجود.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ المؤسسة بدأت بالفعل في محادثات مع أشخاص من الفورمولا واحد حيال مشروعٍ لم يتم الكشف عنه بعد، سينطلق في موسم 2024.

وسيحظى أندريتي بدفعة دعم كبيرة نظراً للشعبية الهائلة التي باتت تمتلكها الفورمولا واحد عقب مسلسل شبكة "نتفليكس" الوثائقي "قُد للنجاة"، علاوة على استضافة ميامي لجولة في البطولة هذا الموسم.

كما أن هناك احتمالاً لإقامة سباق ثالث في لاس فيغاس، بينما تم التأكيد مؤخراً على تمديد الصفقة بين أوستن والبطولة لخمس سنوات إضافية.

من جهة أخرى، وبالرغم من والده أشار إلى تقديم الطلب للاتحاد الدولي، لكن لم تظهر أية طلبات رسمية ظاهرة حالياً، وليس من الواضح كيف ستكون تلك الإجراءات.

ولعل أحد أكبر التحديات التي تواجه أي فريق جديد، يتمحور حول حاجز الـ 200 مليون دولار كتكلفة للمشاركة وفقاً لاتفاقية كونكورد الجديدة، حيث تم فرضه من أجل حماية مصالح الفرق العشرة الحالية.

ومرت على الفورمولا واحد ثلاثة فرق في السابق دخلت عام 2010، "اتش ار تي"، لوتس/كاترهام وفيرجن/مانور/ماروسيا، فشلت جميعها.

لذا وحمايةً لمصالح الجميع، وضعت البطولة مثل تلك الإجراءات لضمان دخول اللاعبين الجديين فقط.

يشار إلى أن آخر فريق انضم إلى البطولة كان فريق هاس، عام 2016.