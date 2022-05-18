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أندريتي يريد منح السائقين الأمريكيين فرصة "حقيقية" في الفورمولا واحد

أكد مايكل أندريتي أنه متحمس "لتمهيد الطريق" أمام السائقين الأمريكيين للوصول إلى الفورمولا واحد مع "فرصة حقيقية"، في حال نجحت مساعيه للدخول بفريق جديد إلى البطولة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
أندريتي يريد منح السائقين الأمريكيين فرصة "حقيقية" في الفورمولا واحد

يسعى أندريتي حالياً لدخول معترك الفورمولا واحد والانضمام إلى الفرق المشاركة بدءاً من 2024، وهذا ما سيجعله الفريق رقم 11، وذلك بعد فشل مساعي الاستحواذ على ساوبر التي تشغل فريق ألفا روميو، العام الماضي.

وبالرغم من أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لم يفتح باب التسجيل الرسمي لأية فرق جديدة، لكن أندريتي، ابن بطل العالم لموسم 1978 ماريو أندريتي، كان متواجداً في ميامي لمحاولة حصد التأييد لخططه، حيث خاض اجتماعات مع مدراء الفورمولا واحد والفرق و"فيا".

لكن ردة الفعل من قبل الفرق على مشاركته ما زالت غير مشجعة، وسط تخوف من أن انضمام فريق إضافي يعني تناقص العوائد المالية التي تتقاسمها الفرق العشرة الحالية.

ويرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ جلب سائق أمريكي سيمنح البطولة مزيداً من النمو في الولايات المتحدة، أكثر من ضم فريق يحمل اسم أندريتي والذي يشارك بالفعل في إندي كار، إندي لايتس، فورمولا إي، إكستريم إي وسباقات السيارات الرياضية.

لكن أندريتي يختلف في الرأي مع هورنر، حيث أوضح بأن فريقاً جديداً سيوفر الفرصة التي يحتاجها السائقون الأمريكيون للدخول إلى الفورمولا واحد.

فقال: "نريد فريقاً أمريكياً يرغب بتطوير المواهب الأمريكية".

وأكمل: "لا يوجد أحد يفعل ذلك حالياً. لهذا السبب نريد التواجد. ليست هناك طريق حقيقية أمام السائقين الأمريكيين للوصول إلى الفورمولا واحد. لا يوجد".

وتابع: "نريد تمهيد الطريق إلى الفورمولا واحد أمامهم".

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لو نجح مسعى أندريتي بالاستحواذ على ساوبر، حينها كان ليضمّ كولتون هيرتا سائقه في إندي كار، إلى الفريق. وعمل هيرتا لبعض الوقت على جهاز المحاكاة، وكان يستعد للمشاركة في تجارب حرة بحلول نهاية الموسم الماضي قبل أن تتداعى الصفقة وتفشل.

ويرى أندريتي أن هيرتا "مثال حقيقي" على سائق أمريكي يجب أن يتواجد في الفئة الملكة.

فقال: "يجب أن يتواجد الآن في الفورمولا واحد، لديه الموهبة، لكن ينقصه المال".

واختتم: "يجب أن يحظى أولئك السائقون بفرصة حقيقية للترقي إلى الفورمولا واحد".

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