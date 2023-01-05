أندريتي وكاديلاك يُعلنان عن خططٍ لدخول الفورمولا واحد

كشفت أندريتي في فبراير الماضي عن خططها لدخول الفورمولا واحد في المستقبل، وأمضت أغلب موسم 2022 في مناقشة السبل الممكنة لتوسيع البطولة إلى أكثر من الفرق العشرة الحاليّة.

وكشف محمّد بن سليّم رئيس "فيا" في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عن طلبه من طاقمه بدء النظر في عمليّة للتعبير عن الاهتمام من قبل فرق الفورمولا واحد الجديدة المحتملة، لتكون تلك الخطوة الأولى لتوسيع عدد الفرق المشاركةز

وضمن إعلانٍ اليوم الخميس، كشفت أندريتي وجينيرال موتورز عن خطّة مشتركة لدخول معترك البطولة بـ "فريق أمريكي بالكامل" استجابة لدعوة "فيا".

وقال مايكل أندريتي المدير التنفيذي لشركة "أندريتي غلوبال": "نحن نواصل النموّ في أندريتي غلوبال وعائلة فرق التسابق الخاصة بنا، ودائمًا ما نستهدف التالي".

وأضاف: "أشعر بأنّنا مناسبون للغاية لنكون فريقًا جديدًا في الفورمولا واحد ويُمكننا توفير قيمة إضافيّة للسلسلة وشركائنا والمزيد من الحماس لمشجّعينا".

وأردف: "أنا فخورٌ بتواجد جينيرال موتورز وكاديلاك بجانبنا في ظلّ سعينا وراء هذا الهدف".

ولم يرد أندريتي التطرّق إلى موعد جهوزيّة الفريق الجديد للانضمام إلى البطولة، قائلًا أنّ كلّ شيء يعتمد على "التعبير عن الاهتمام، وكم سيتطلّب ذلك من الوقت".

وأردف: "لكنّنا سنكون على المسار عندما يكون من المنطقي فعل ذلك".

ومن المنتظر أن يتزوّد الفريق الجديد المحتمل بوحدات الطاقة من أحد المصنّعين الآخرين في البداية، لكنّ أندريتي وكاديلاك تتّجهان لتوفير دعمٍ تقنيٍ كجزء من التعاون.

وسيعمل الفريق الجديد بشكلٍ أساسي من منشأة أندريتي غلوبال الجديدة التي قيد الإنشاء في إنديانا ومن المنتظر أن تنطلق عمليّاتها في 2025.