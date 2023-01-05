أندريتي وكاديلاك يُعلنان عن خططٍ لدخول الفورمولا واحد
أعلنت شركات أندريتي غلوبال وجينيرال موتورز عن خططٍ لدخول بطولة العالم للفورمولا واحد بفريقٍ جديد في الأعوام المقبلة من خلال علامة كاديلاك التابعة للأخيرة.
كشفت أندريتي في فبراير الماضي عن خططها لدخول الفورمولا واحد في المستقبل، وأمضت أغلب موسم 2022 في مناقشة السبل الممكنة لتوسيع البطولة إلى أكثر من الفرق العشرة الحاليّة.
وكشف محمّد بن سليّم رئيس "فيا" في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عن طلبه من طاقمه بدء النظر في عمليّة للتعبير عن الاهتمام من قبل فرق الفورمولا واحد الجديدة المحتملة، لتكون تلك الخطوة الأولى لتوسيع عدد الفرق المشاركةز
وضمن إعلانٍ اليوم الخميس، كشفت أندريتي وجينيرال موتورز عن خطّة مشتركة لدخول معترك البطولة بـ "فريق أمريكي بالكامل" استجابة لدعوة "فيا".
وقال مايكل أندريتي المدير التنفيذي لشركة "أندريتي غلوبال": "نحن نواصل النموّ في أندريتي غلوبال وعائلة فرق التسابق الخاصة بنا، ودائمًا ما نستهدف التالي".
وأضاف: "أشعر بأنّنا مناسبون للغاية لنكون فريقًا جديدًا في الفورمولا واحد ويُمكننا توفير قيمة إضافيّة للسلسلة وشركائنا والمزيد من الحماس لمشجّعينا".
وأردف: "أنا فخورٌ بتواجد جينيرال موتورز وكاديلاك بجانبنا في ظلّ سعينا وراء هذا الهدف".
ولم يرد أندريتي التطرّق إلى موعد جهوزيّة الفريق الجديد للانضمام إلى البطولة، قائلًا أنّ كلّ شيء يعتمد على "التعبير عن الاهتمام، وكم سيتطلّب ذلك من الوقت".
وأردف: "لكنّنا سنكون على المسار عندما يكون من المنطقي فعل ذلك".
ومن المنتظر أن يتزوّد الفريق الجديد المحتمل بوحدات الطاقة من أحد المصنّعين الآخرين في البداية، لكنّ أندريتي وكاديلاك تتّجهان لتوفير دعمٍ تقنيٍ كجزء من التعاون.
وسيعمل الفريق الجديد بشكلٍ أساسي من منشأة أندريتي غلوبال الجديدة التي قيد الإنشاء في إنديانا ومن المنتظر أن تنطلق عمليّاتها في 2025.
أستون مارتن واثقة بأن مصنعها الجديد سيلعب دورًا "محوريًا" مع فريق الفورمولا واحد
هوندا هي الخيار المنطقي لدخول كاديلاك الفورمولا واحد مع أندريتي
أحدث الأخبار
مكلارين تُحدّد موعد إطلاق سيارتها لموسم 2023
أصبحت مكلارين أحدث الفرق التي تُؤكّد رسميًا موعد كشف النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
روسي يأمُل أن يتطور غاسلي ليكون "قائدًا تقنيًا" مع فريق ألبين في الفورمولا واحد
يأمُل لورون روسي المدير التنفيذي لألبين أن يستعين الوافد الجديد بيير غاسلي بخبرته السابقة كـ "قائد تقني" مع ألفا تاوري ليتقدم بالفريق إلى "مستوى جديد" في الفورمولا واحد.
ماركو: على ريد بُل أن تخشى مرسيدس أكثر من فيراري في 2023
يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنه ينبغي على فريقه أن يخشى من مرسيدس أكثر من فيراري بينما يستعد للدفاع عن لقبيه في موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
فيديو: ملخص المرحلة الخامسة من رالي داكار 2023
عاد ناصر العطية في المرحلة الخامسة ليقدّم أداءً قويًا كان بمثابة رد على قرار رفع طاقة سيارات آودي عملًا بقانون موازنة الأداء، حيث فاز القطري بخامس مراحل الحدث في حائل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.