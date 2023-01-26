أندريتي هو الفريق الجديد الوحيد الذي عبّر عن اهتمامه لدى "فيا"

أشار بن سليّم مطلع الشهر إلى رغبته في استكشاف إمكانيّة توسيع عدد الفرق المشاركة في البطولة من خلال الدعوة للتعبير عن نوايا الاهتمام من قبل الفرق الجديدة المحتملة.

وتبع ذلك بوقتٍ قصير إعلان أندريتي عن شراكة جديدة مع جينيرال موتورز عبر علامتها كاديلاك لتشكيل فريق فورمولا واحد جديد للانضمام إلى البطولة في المستقبل.

لكنّ تلك الخطّة لوقيت بردّة فعلٍ باردة في بادوك الفورمولا واحد، حيث أصدرت الفورمولا واحد نفسها بيانًا بيانًا قالت فيه أنّ هناك أطرافًا أخرى غير ظاهرة مهتمّة بالانضمام كذلك.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال رالي مونتي كارلو نهاية الأسبوع الماضي حول ردود الفعل المتنوّعة، قال بن سليّم: "بالنسبة لمن عبّر لنا عن نواياه بشكلٍ مباشر لنا نحن فهناك فريق أندريتي فقط حتّى الآن".

وكشف بن سليّم كذلك عن عقده لاجتماع "جيّد" مع مارك رويس رئيس جينيرال موتورز قبل منح مجلس الإدارة الضوء الأخضر لخطوة الشراكة مع أندريتي، وتساءل الإماراتي كيف يُمكن حرمان هكذا علامة ضخمة من موقعٍ في البطولة.

وقال: "كيف يُمكننا أن نقول لا لمُصنّعٍ كبير. نتحدّث عن الولايات المتّحدة ولدينا ثلاثة سباقات هناك وهي سوقٌ جيّدة. لكن تمّ انتخابي ليس لجني الأموال وإنّما لضمان استدامة الرياضة، هذا واضح".

وأكمل: "قد يقولون بأنّ ذلك سيُقلّص نصيبنا من الكعكة... أجل بالنسبة لهم... لكن ما الذي يُريدونه؟ نطرد خمسة فرق كي تزيد حصّتهم من الأموال؟ يجب النظر إلى الأمر من الزاويتين".

وأردف: "أريد نجاحهم، لكن من ناحية الأموال، فأعتقد بأنّ سقف النفقات كان فعالًا، ونحن نحاول جعله فعالا أكثرًا. لكن لا يُمكنني منع أيّ مصنّعٍ. ذلك خطأ".