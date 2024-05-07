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فورمولا 1

أندريتي لم تتواصل مع الفورمولا 2 أو الفورمولا 3 رغم خطط المشاركة المستقبلية

أكّد برونو ميشيل الرئيس التنفيذي لبطولتي الفورمولا 2 والفورمولا 3 بأن أندريتي لم تتواصل مع أي من السلسلتين بالرُغم من تصريح العلامة الأمريكية العلني عن نيتها الانضمام للفئتين الداعمتين للفورمولا 1.

مايكل أندريتي ومايك كراك، مدير فريق أستون مارتن

الصورة من قبل: إريك جونيوس

يواصل مايكل أندريتي سعيه من أجل وضع فريقه الناجح على شبكة انطلاق الفورمولا 1، حيث شهد آخر الفصول الدرامية في هذا السعي مطالبة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بتفسير من ليبرتي ميديا عن سبب رفض طلب الفريق بالانضمام إلى البطولة في وقت سابق من هذا العام.

وبذات الأهمية لدى أندريتي تُعدّ المشاركة بالفريق كذلك في الفئتين المغذيتين للفورمولا 1، الفورمولا 2 والفورمولا 3، لكن ووفقًا لميشيل، فلم يتخذ الفريق أي إجراء في ذلك الجانب.

حيث قال: "قرأت بضع أمور حول تصريح أندريتي برغبتها كذلك بالانضمام إلى الفورمولا 2 والفورمولا 3، لكن لم يتواصل أحد معنا بعد. ربما سيحدث ذلك لاحقًا".

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وأضاف: "ما أعرفه كذلك أن أندريتي تنظر في برنامج محتمل في الفورمولا 1، والذي لم يُحسم بعد في الوقت الحالي. لذلك وإذا ما أراد الفريق الانضمام إلى الفورمولا 2 والفورمولا 3، سيكون عليه خوض ذات العملية مثل الجميع، كون تلك هي الطريقة الصحيحة".

وتابع: "لدينا عملية اختيار كل 3 أعوام في كلتا الفئتين. عملية الاختيار في الفورمولا 2 تمت العام الماضي نهاية موسم 2023، لذلك فإن العملية التالية ستكون خلال 3 أعوام، في حين ستكون عملية الاختيار في الفورمولا 3 هذا العام".

وأكمل: "لهذا وإذا ما يرغبون بالانضمام، عليهم سلك هذا السبيل بالتأكيد".

وعند سؤاله إذا ما بوسع أندريتي أن تختصر تلك العملية على إثر حجمها في عالم رياضة السيارات العالمية، قال ميشيل: "أعتقد بأن تلك مسألة عدل وإنصاف تجاه الفرق الأخرى".

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