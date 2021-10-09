أندريتي تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد

عقب أسابيع من التكهنات حول نظر المجموعة الأمريكية نحو فرصها في الفورمولا واحد، ألمحت بعض المصادر الداخلية المطّلعة إلى أنّ الوضع يُشير إلى وجود مفاوضات متقدمة حاليًا مع ملّاك ألفا روميو.

وفي ظلّ تحمّس مالك أندريتي - سائق الجائزة الكبرى السابق مايكل أندريتي - إلى إضافة فريق فورمولا واحد إلى مجموعته، فهنالك تكهنات بأنّ عملية الاستحواذ قد تتم في غضون أسابيع.

مع ذلك، من المعلوم بأنّ القرار النهائي قد اتُّخذ بالفعل من قِبَل شركة إيسليرو للاستثمارات المالك الحالي لفريق ألفا روميو، وذلك بعد استحواذ شرة الاستثمارات السويدية لونغبو فاينانس على الفريق السويسري في 2016.

وإذا ما تمّت تلك الصفقة، فسنرى أندريتي أوتوسبورت تضيف سلسلة أخرى إلى نشاطاتها الحالية، والتي تتضمّن الإندي كار، إندي لايتس، إمسا، فورمولا إي، سوبركارز وإكستريم إي.

هذا ورفض فريق ألفا روميو التعليق على الوضع الحالي، حيث أوضح فريد فاسور مدير الفريق على هامش جائزة تركيا الكبرى بأنّ أية نقاشات حول ملكية الفريق ليست أمرًا يتدخل فيه بشكل شخصي.

فقال: "لا يمكنني قول أي شيء كون ذلك ليس من اختصاصاتي بصراحة. أنا مدير تنفيذي ومدير للفريق، وتلك النقاشات لا تكون معي، تكون مع حاملي الأسهم. هنالك الكثير من الشائعات وما إلى ذلك، والتي يتعيّن عليكم طرح الأسئلة الخاصة بها على حاملي الأسهم في الشركة".

وأشارت مصادر كذلك بأنّ أندريتي أصبحت منجذبة للفورمولا واحد بسبب انتقال البطولة إلى حقبة قوانين جديدة بدءًا من 2022، مع منافسة أكثر قربًا بين الفرق والوضع الحالي للتعاون بين المصنعين والفرق الزبونة.

جديرٌ بالذكر أنّ أيّة صفقة لأندريتي للاستحواذ على فريق ألفا روميو ستفتح الباب أمام نجمها في إندي كار كيلتون هيرتا للانتقال إلى الفئة الملكة على المدى الطويل، وذلك في حال حصل على نقاط رخصة كافية.