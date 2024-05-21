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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

أندريتي تعلن ضم بات سيموندز مع تواصل سعيها للانضمام إلى الفورمولا 1

وقّعت أندريتي كاديلاك مع المدير التقني السابق للفورمولا 1 بات سيموندز بينما يعزّز التحالف الأمريكي من سعيه للانضمام إلى البطولة.

بات سيموندز، المدير التقني السابق للفورمولا 1

الصورة من قبل: مارك ساتون

كما سبق وأوردنا، فإن سيموندز بصدد مغادرة منصبه مع الفورمولا 1 بعد 7 سنوات، حيث لعب دورًا محوريًا في وضع القوانين التقنية للحقبة 2022-2026.

وفي ظل عدم الانتهاء من قوانين الهيكل لموسم 2026، فقد قرر سيموندز ترك المنظمة بعد فترة تفكير طويلة.

ليبرز الآن بأن أندريتي-كاديلاك هي وجهة سيموندز التالية، حيث ستوظف منظمة مايكل أندريتي صاحب الـ 70 عامًا في دور المستشار الهندسي التنفيذي.

وسيعمل سيموندز من المقر المفتتح قريبًا للفريق في سيلفرستون بعد أن يقضي فترة الاستراحة الإلزامية.

ويعد توظيف سيموندز خطوة آخر في سعي أندريتي الشرس من أجل دخول الفورمولا 1 مع علامة كاديلاك المملوكة لجينرال موتورز.

وبعد أن تم رفض طلبها بدخول البطولة في 2026، فلم يستسلم التحالف الأمريكي وواصل تحضيراته، حيث افتتح مقرًا في سيلفرستون وبدأ سلسلة من التوظيفات، كان أول الكبيرة منها قدوم سيموندز.

جدير بالذكر أنه سيموندز كان جزءًا هامًا من نجاح فريق بينيتون الذي حقق البطولات مع مايكل شوماخر في منتصف التسعينات.

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