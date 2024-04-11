أندريتي تخطط لدخول معترك الفورمولا 2 و3 لترقية المواهب الأمريكية إلى الفورمولا واحد
تخطط أندريتي غلوبال لخوض منافسات الفورمولا 2 والفورمولا 3 من أجل تأسيس سلم تصعد عليه المواهب الأمريكية من السائقين إلى بطولة العالم للفورمولا واحد.
شاميم فاهاث
بدأت أندريتي بنقل عمليات فريقها للفورمولا واحد إلى منشأة جديدة في سيلفرستون بارك، بينما تواصل العلامة الأمريكية سعيها لحجز مكان على شبكة انطلاق الفئة الملكة لرياضة السيارات.
وتخطط أندريتي للتوسّع في منشأتها الجديدة البالغ مساحتها 40 ألف قدم مربع لتستحوذ على كامل المبنى البالغ مساحته 70 ألف قدم مربع.
وفي حال حصل الفريق على الضوء الأخضر لدخول الفورمولا واحد، فإن ذلك المبنى سيكون مقرًا كذلك لبرنامجي أندريتي في الفورمولا 2 والفورمولا 3.
كما تنوي أندريتي كذلك نقل فريقها في الفورمولا إي من المقر الحالي بالقرب من بانبري وربما إضافة برنامج لمنافسات السيارات الرياضية أيضاً.
"سيكون هذا المقر للفورمولا واحد بشكل أساسي، هاتان المنشأتان" قال مايكل أندريتي.
وأضاف: "لكننا نرغب كذلك بجلب فريقنا في الفورمولا إي والبدء في تضمينه هنا".
وتابع: "هدفنا كذلك هو امتلاك فريق للفورمولا 2 والفورمولا 3 للمساعدة في دعم فريق الفورمولا واحد، ومن ثم ربما يكون لدينا كذلك فريق دبليو إي سي.".
وأكمل: "وعليه نرغب بأن يكون ذلك هو مقرنا للمنافسات الأوروبية. لذا ستكون لدينا الكثير من الخطط الرائعة في هذا الجانب".
وأردف: "فريق الفورمولا 2 والفورمولا 3 سيمثّل سلمًا جيدًا لتصعيد السائقين الأمريكيين، لكننا سنظل كذلك نبحث عن أفضل المواهب من حول العالم. بيد أنه سيمنح السائق الأمريكي فرصة عادلة، في ظل أنهم عادة ما لاتتم معاملتهم بالمثل هنا".
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