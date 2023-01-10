أندريتي: "الجشع" وراء ردود الفورمولا واحد السلبيّة بشأن خطط فريقنا

لم يجد الأمريكي، الذي يُخطّط لدخول البطولة رفقة علامة كاديلاك في أقرب وقتٍ ممكن، أيّ دعمٍ تقريبًا من المتنافسين الحاليين.

وفي حين أنّ محمّد بن سليّم رئيس "فيا" يحرص على إضافة المزيد من الفرق إلى البطولة ويعتقد بأنّ انضمام جينيرال موتورز سيُعزّز السلسلة، لم يجد أندريتي الدعم الذي أمله وسط منافسيه المحتملين.

ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل بما فيها مناوراته السياسيّة وانتقاده للفرق، إلى جانب نقاط استفهام حول الانخراط الحقيقيّة لجينيرال موتورز في خطط محرّكاته، ومخاوف بشأن قيمة التعويضات الماليّة لقاء "تمييع" توزيع العائدات الماليّة للحقوق التجاريّة.

لكن بحديثه إلى "فوربس"، ردّ أندريتي على سلوك فرق الفورمولا واحد، حيث يعتقد بأنّ المشكلة تكمن بالأساس في "الجشع"، حيث أشار إلى أنّه لا يعتريه أيّ شكٍ بشأن العامل الأساسي وراء هذه المعركة السياسيّة الجارية.

وقال الأمريكي: "كلّ ذلك يتمحور حول المال. يعتقد بأنّ نصيب كلٍ منهم من الجوائز الماليّة سيقلّ بالعُشر، لكنّهم جشعون للغاية للتفكير في اعتقادهم بأنّنا سنأخذ كلّ الرعاة الأمريكيين كذلك".

وأضاف: "يتمحور كلّ شيء حول الجشع والنظر إلى أنفسهم وعدم النظر إلى ما هو أفضل للنضج العام للبطولة".

وبعد المصاعب التي واجهها العام الماضي للحصول على دعمٍ لخططه لدخول الفورمولا واحد من دون دعم أيّ مُصنّع، أمل أندريتي أن يسمح انضمام جينيرال موتورز الآن بتغيير سلوك الفرق، لكنّه قال بأنّه لم ينصدم باستمرار الوضع على حاله.