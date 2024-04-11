"أندريتي اف1 تيم" يفتتح رسميًا منشأة جديدة في سيلفرستون

حصل فريق أندريتي على موافقة "فيا" ليكون مشاركًا في بطولة العالم للفورمولا واحد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه عجز عن تجاوز المرحلة الثانية من تلك العملية عندما لم توافق إدارة البطولة على طلبه من خلال بيان أصدرته في 31 يناير/كانون الثاني الماضي. حيث ما يزال المشروع الأمريكي أمام مستقبل غامض بينما تتواصل النقاشات خلف الكواليس.

هذا ويواصل الفريق استهداف دخول الفورمولا واحد في 2026، في حال توصّل إلى اتفاق مع إدارة البطولة.

وبالرُغم من عدم امتلاكها تأكيدًا بأنها ستشارك في البطولة، إلا أن أندريتي تضغط إلى الأمام مع خططها، وافتتاحها تلك المنشأة الجديدة هو أبرز إشارة إلى أن طموحها بالانضمام إلى شبكة انطلاق الفورمولا واحد لم يتأثّر.

وقد كان فريق التصميم لدى أندريتي يعمل حتى الآن ضمن مكتب مؤقت في سيلفرستون بارك أمام حلبة جائزة بريطانيا الكبرى.

قبل أن يستعد للانتقال الآن إلى المنشأة الجديدة البالغ مساحتها 40 ألف قدم مربع بالقرب من المكتب القديم، والتي يتواجد بها بالفهل القسم الانسيابي، على أن يتبعه القسم الميكانيكي. فيما يخطط الفريق للاستحواذ على كامل المبنى البالغ مساحته 70 ألف قدم مربع.

هذا وسيتواجد مقر فريق التصميم وفريق السباق في سيلفرستون، بينما ستتم عمليات التصنيع وبناء السيارات في الولايات المتحدة ضمن المنشأة الجديدة في فيشرز، بالقرب من إنديانابوليس. على أن تتم مع عمليات البحث والتطوير والتصميم في مقر جنرال موتورز في تشارلوت.

وإذا ما حصل الفريق على الموافقة لدخول الفورمولا واحد في 2026، فما تزال الخطة هي اعتماد محركات رينو لأول موسمين تحت القوانين الجديدة قبل الانتقال إلى وحدات طاقة من كاديلاك بدءًا من 2028.

"الفورمولا واحد هي قمة رياضة السيارات في العالم" قال مايكل أندريتي أمام مجموعة من طواقم الفريق خلال احتفال بافتتاح المنشأة الجديدة.

وأضاف: "نتواجد ضمن فئات مختلفة من سباقات المحركات، لكن أن نتواجد في الفورمولا واحد هو الهدف الأهم لعلامتنا".

وتابع: "إنه هدف كبير، ونسعى له منذ بضع سنوات الآن، واقتربنا كثيرًا، وسنتواجد في الفورمولا واحد. لدينا شعور قوي بذلك. وسنبني فريقًا رائعًا كذلك، وما سيكون فريدًا في الفورمولا واحد هو أن تبني فريقًا حقيقيًا من الصفر مع عقول عظيمة، وهذا ما سيفاجئ الكثيرين في اعتقادي عندما نتواجد في النهاية على شبكة الانطلاق".