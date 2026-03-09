تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

أندريا ستيلا يشيد بـ"صلابة" بياستري: سيعود "أكثر إصرارًا"

تعرض الأسترالي أوسكار بياستري لحادث بسيارته مكلارين في طريقه إلى شبكة الانطلاق ضمن سباق موطنه في ملبورن.

تم التحرير:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

بدأ الأسترالي على نحوٍ صعبٍ في ملبورن، حيث تعرّض لحادث بسيارته مكلارين قبل أن يبدأ السباق حتى، لكنّ مدير الفريق أندريا ستيلا يعتقد أن بياستري سيتجاوز هذه النكسة.

وكان بياستري يُكمل لفات استطلاعيّة قبل نحو 40 دقيقة من انطلاق جائزة أستراليا الكبرى في حلبة ألبرت بارك عندما اصطدم بسيارته "ام.سي.ال40" وأدى الاصطدام بالجدار إلى إلحاق أضرار جسيمة بالجزء الأمامي من السيارة، ما أجبره على الغياب عن سباق موطنه.

وقال ستيلا: "أمر مؤسف للغاية. إنها لحظة صعبة بالتأكيد بالنسبة له أمام الجماهير الأسترالية."

ورغم أن الحادث جاء في عام يسعى فيه بياستري إلى إعادة ضبط مسيرته بعد خسارته لقب بطولة السائقين لصالح زميله لاندو نوريس عام 2025، يعتقد ستيلا أن الأسترالي يملك ما يلزم للعودة بقوة بعد هذه البداية السيئة للموسم.

وقال ستيلا: "أود أن أقول كلمة عن أوسكار من هذه الزاوية. إنه شخص قوي جدًا ذهنيًا. سيستغل كل هذا ليصبح أكثر تركيزًا وإصرارًا ابتداءً من سباق الصين."

وأضاف: "سنتأكد جميعًا من مواجهة هذا الأمر بروح موحدة. نحن فريق واحد في أي موقف قد يشمل أي فرد من الفريق."

أما بشأن سبب حادث بياستري، فقال ستيلا إنه يعود "أساسًا إلى ثلاثة عوامل". أولًا، كانت الإطارات الباردة توفر تماسكًا أقل مما توفره عندما تصل إلى درجة حرارتها المناسبة، وقد تفاقم هذا النقص في التماسك عندما مر فوق الحفف الجانبيّة للحلبة.

إضافة إلى ذلك، فإن سلوك وحدات الطاقة الجديدة في الفورمولا 1، التي تعتمد بشكل شبه متساوٍ على الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي بنسبة تقارب 50:50، يتطلب بعض التكيف. فقد يكون العزم الإضافي بعد تغيير السرعة هو ما تسبب في انزلاق العجلات الذي أدى إلى حادث بياستري، وهو ما يتماشى مع تصريحات السائق البالغ من العمر 24 عامًا بعد الحادث، حين قال إنه حصل على "حوالي 100 كيلوواط من القوة الإضافية التي لم يكن يتوقعها".

وكانت النتيجة سائقًا أستراليًا شابًا محبطًا اضطر إلى تفويت بداية سباق موطنه، وذلك بعد 12 شهرًا فقط من معاناته في سباق ملبورن المضطرب العام الماضي، حيث حُرم من منصة التتويج بسبب الأمطار.

وقال بياستري: "أعتقد أنه في العام الماضي، رغم أن النتيجة لم تكن ما أردته، فقد شعرت بأن هناك الكثير من الإيجابيات في نهاية الأسبوع. لكنّ خيبة الأمل أكبر هذا العام. لكن حتى اليوم، أعتقد أننا قمنا بالكثير من الأمور بشكل جيد."

وأضاف: "أعتقد أننا حددنا بوضوح بعض الأمور التي نحتاج إلى تغييرها والقيام بها بشكل أفضل. لكن شعرت براحة جيدة خلال التجارب والتصفيات، بقدر ما يمكن الشعور بالراحة مع هذه السيارات. شعرت أنني أتطور تدريجيًا بشكل جيد، وهذا الجانب لا يختلف كثيرًا عما كان عليه قبل 12 شهرًا."

وتابع: "سأحاول فقط الاستفادة من الدروس والعودة الأسبوع المقبل".

