أنتونيلي يقلّل من فكرة الضغوط التي تحدّث عنها راسل: "كيف يمكن أن يكون اللقب لقبي لأخسره؟"

استخفّ متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي بالاقتراحات التي أطلقها زميله في مرسيدس جورج راسل بأن لقب عام 2026 بات الآن "لقبه ليخسره".

وكان راسل قد صرّح بعد انسحابه المكلف في مونتريال، والذي أدى إلى اتساع الفارق بينه وبين أنتونيللي إلى 43 نقطة، بأن زميله بات في موقع القيادة للفوز بأول لقب سائقين لمرسيدس منذ عام 2020.

وقال راسل بعد انسحابه من الصدارة بسبب مشكلة في وحدة الطاقة: "في الوقت الحالي، اللقب بين يديه ليخسره. إنه متقدم بفارق كبير من النقاط."

وأضاف: "لكن الضغوط أصبحت بعيدة عني الآن. سأخرج للاستمتاع بكل سباق ومحاولة الفوز بكل سباق. ليس لدي ما أخسره."

وسواء كان راسل يحاول عمدًا نقل ضغوط المنافسة على اللقب إلى كاهل الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا أم لا، فإن أنتونيللي رفض هذه الفكرة، خصوصًا بعد مرور خمس جولات فقط من أصل 22 جولة مقررة.

وقال أنتونيللي بينما كان بادوك الفورمولا 1 يستقر في أرجاء ميناء مونتي كارلو الضيق: "لا، بصراحة لا أوافق على هذا الطرح، لأن الموسم لا يزال في بدايته، وما زال هناك 17 سباقًا متبقيًا، ومن المبكر جدًا التفكير أو الحديث عن البطولة."

وأردف: "أحاول فقط تقديم أفضل ما لدي. كلما جلست في السيارة أسعى لتحقيق أقصى نتيجة ممكنة، وبعد ذلك سنرى أين سينتهي بنا المطاف في نهاية الموسم".

وأضاف: "وأعتقد أيضًا أنه من الصعب الحديث عن خسارة شيء لا تملكه أصلًا."

وأكمل: "لم أفز بالبطولة. كيف يمكنني أن أخسر شيئًا لم أحققه حتى الآن؟"

وإلى جانب التحديات التقنية التي واجهها مع سيارة مرسيدس في الموسم الماضي، كان الدرس الأكبر الذي تعلّمه أنتونيللي خلال موسمه الأول هو كيفية التعامل مع الضغوط والتوقعات الخارجية خلال الموسم الأوروبي المزدحم، خصوصًا خلال سباقي إيمولا ومونزا على أرضه.

وبعد أيام من تسلمه جائزة "لورنزو بانديني" خلال فعالية حافلة في بلدة بريزيغيلا القريبة من مسقط رأسه بولونيا، أكّد أنتونيللي أن الاهتمام الإعلامي والجماهيري الإيطالي المكثف لن يؤثر عليه هذه المرة.

وقال: "لا أشعر بضغط كبير. أشعر براحة كبيرة حيال الوضع لأن الموسم لا يزال في بدايته، وكل ما أريده هو مواصلة ما أقوم به الآن، ومحاولة رفع المستوى والفوز بأكبر عدد ممكن من السباقات."

وأضاف: "بالطبع أعلم أن التوقعات تتزايد، وبما أنني إيطالي فأنا أعرف جيدًا مدى عاطفيتنا ومدى حماسنا للأمور".

وأكمل: "لكنها كانت فعالية رائعة، ومن المذهل رؤية هذا القدر من الدعم. مع ذلك سأحاول ألا أنجرف وراء هذه التوقعات، وسأركز فقط على ما يجب علي القيام به ضمن عملية التطور والعمل، ثم أحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة."

واختتم قائلًا: "بالطبع جورج زميل قوي للغاية، وسيجعل حياتي صعبة جدًا. لكن من جهتي سأحاول التعامل مع الأمر بأفضل طريقة ممكنة في كل موقف".