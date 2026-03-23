أحرز فيرستابن الفوز على الحلبة الألمانية إلى جانب زميليه، قبل أن يتم استبعاد الثلاثي لاحقًا بسبب تجاوز عدد مجموعات الإطارات المسموح بها خلال الجولة.

لكن ما لفت الأنظار أكثر من نتيجة السباق، هو دعم أنتونيلي العلني لـ فيرستابن، خاصة بعد أن صرّح في وقت سابق برغبته في خوض سباق تحمّل إلى جانبه يومًا ما.

هذا المشهد كان كافيًا لإطلاق خيال الجماهير، التي بدأت تتخيل ثنائية نارية بين النجمين في سباقات التحمل مستقبلًا.

على مواقع التواصل، عبّر المشجعون عن حماسهم، حيث كتب أحدهم: "لا مفاجأة، كيمي قال من قبل أنه يريد السباق مع ماكس في فئة "جي تي3".

بينما ذهب آخر أبعد من ذلك قائلاً: "أضيفوا فرناندو ألونسو، ولننطلق إلى لومان!".

كما أشار بعض المتابعين إلى العلاقة المميزة بين السائقين، مؤكدين أن شغفهما الكبير بعالم السباقات هو ما يجعلهما متقاربين، حيث يتابعان مختلف الفئات خارج الفورمولا 1، ويتبادلان النصائح والخبرات.

ويرى كثيرون أن هذه الكيمياء بين أنتونيلي وفيرستابن قد تمهد الطريق لشراكة مستقبلية خارج الفورمولا 1، خصوصًا في سباقات التحمل مثل لومان، وهو حلم يبدو أنه بدأ يتشكل في أذهان الجماهير.

في النهاية، قد يكون هذا السيناريو مجرد خيال حاليًا، لكن في عالم رياضة المحركات، لا شيء مستحيل، وربما يأتي يوم نرى فيه هذين النجمين يتشاركان سيارة واحدة في سباق تاريخي!