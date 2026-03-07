وقعت الحادثة في بداية القسم الثالث من التجارب التأهيلية، عندما نسي فريق مرسيدس مروحة تبريد مثبتة على سيارة أنتونيلي قبل خروجها إلى الحلبة.

وعند مرور السائق عبر المنعطف الأول من الحلبة، أفلتت القطعة وانقسمت إلى جزأين على المسار.

ومن ثم صعد سائق فريق مكلارين لاندو نوريس، فوقها ما أدى إلى تناثر الحطام على الحلبة، ما دفع إدارة السباق إلى إيقاف الحصة مؤقتاً عبر رفع العلم الأحمر لتنظيف المسار.

وفي نهاية التجارب التأهيلية، أكمل أنتونيلي الحصة في المركز الثاني خلف زميله ضمن فريق مرسيدس، جورج راسل، الذي حقق قطب الانطلاق الأول.

وأوضح الحكام في بيانهم كيف أنّ فريق مرسيدس شرح بأن السيارة رقم 12 تعرضت لأضرار كبيرة خلال إحدى الحصص السابقة، ما اضطر الفريق إلى تغيير توزيع المهام داخلياً من أجل إصلاح السيارة بسرعة.

وأشار البيان إلى أن مهمة تركيب وإزالة مراوح التبريد تكون عادة مسؤولية أفراد مختلفين من الطاقم.

لكن خلال هذه الحصة، كان المسؤول عن المروحة في ذلك الجانب من السيارة منشغلاً بإصلاح الأضرار الناتجة عن حادث سابق، ما أدى إلى نسيان إزالة المروحة قبل خروج السيارة من المرآب.

وأكد الحكام أن كلاً من مرسيدس وأنتونيلي لم يكونا على علم بأن المروحة ما زالت مثبتة على السيارة حتى لاحظ المسؤولون الأمر.

وبعد مراجعة الحادثة، قرر الحكام أن السيارة خرجت إلى الحلبة وهي تحمل معدات لا تزال مثبتة عليها، ما يعني أنها أُرسلت إلى المسار بطريقة غير آمنة، ولذلك فُرضت غرامة مالية على فريق مرسيدس.