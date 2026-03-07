تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟

مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

أنتونيلي يتفادى العقوبة وغرامة مالية على مرسيدس بعد الحادثة في تصفيات أستراليا

تفادى الإيطالي الشاب أندريا كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق، بينما فرض الحكام غرامة مالية قدرها 7500 يورو على السهام الفضية، بسبب إخراج السيارة إلى الحلبة بطريقة غير آمنة خلال التجارب التأهيلية.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

وقعت الحادثة في بداية القسم الثالث من التجارب التأهيلية، عندما نسي فريق مرسيدس مروحة تبريد مثبتة على سيارة أنتونيلي قبل خروجها إلى الحلبة.

وعند مرور السائق عبر المنعطف الأول من الحلبة، أفلتت القطعة وانقسمت إلى جزأين على المسار.

ومن ثم صعد سائق فريق مكلارين لاندو نوريس، فوقها ما أدى إلى تناثر الحطام على الحلبة، ما دفع إدارة السباق إلى إيقاف الحصة مؤقتاً عبر رفع العلم الأحمر لتنظيف المسار.

وفي نهاية التجارب التأهيلية، أكمل أنتونيلي الحصة في المركز الثاني خلف زميله ضمن فريق مرسيدس، جورج راسل، الذي حقق قطب الانطلاق الأول.

وأوضح الحكام في بيانهم كيف أنّ فريق مرسيدس شرح بأن السيارة رقم 12 تعرضت لأضرار كبيرة خلال إحدى الحصص السابقة، ما اضطر الفريق إلى تغيير توزيع المهام داخلياً من أجل إصلاح السيارة بسرعة.

وأشار البيان إلى أن مهمة تركيب وإزالة مراوح التبريد تكون عادة مسؤولية أفراد مختلفين من الطاقم. 

لكن خلال هذه الحصة، كان المسؤول عن المروحة في ذلك الجانب من السيارة منشغلاً بإصلاح الأضرار الناتجة عن حادث سابق، ما أدى إلى نسيان إزالة المروحة قبل خروج السيارة من المرآب.

وأكد الحكام أن كلاً من مرسيدس وأنتونيلي لم يكونا على علم بأن المروحة ما زالت مثبتة على السيارة حتى لاحظ المسؤولون الأمر.

وبعد مراجعة الحادثة، قرر الحكام أن السيارة خرجت إلى الحلبة وهي تحمل معدات لا تزال مثبتة عليها، ما يعني أنها أُرسلت إلى المسار بطريقة غير آمنة، ولذلك فُرضت غرامة مالية على فريق مرسيدس.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاميلتون متحير من تفوق مرسيدس في تصفيات ملبورن ويأمل ألا يكون له علاقة بجدل المحرّكات
المقال التالي مكلارين: أستراليا كشفت نقاط الضعف في قوانين الفورمولا 1 لعام 2026

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

مرسيدس تطلق الحقبة الجديدة بثنائية الفوز في ملبورن مع راسل وأنتونيللي لكن فيراري ليست بعيدة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس تطلق الحقبة الجديدة بثنائية الفوز في ملبورن مع راسل وأنتونيللي لكن فيراري ليست بعيدة

هيمنة مرسيدس تفاجئ لوكلير بينما فيرستابن يؤكد أنه كان يتوقع ذلك

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هيمنة مرسيدس تفاجئ لوكلير بينما فيرستابن يؤكد أنه كان يتوقع ذلك

مكلارين: أستراليا كشفت نقاط الضعف في قوانين الفورمولا 1 لعام 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مكلارين: أستراليا كشفت نقاط الضعف في قوانين الفورمولا 1 لعام 2026
المزيد من
أندريا كيمي أنتونيللي

حادث عنيف لأنتونيللي في التجارب الحرة الأخيرة يهدد مشاركته في تصفيات أستراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
حادث عنيف لأنتونيللي في التجارب الحرة الأخيرة يهدد مشاركته في تصفيات أستراليا

راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أستراليا أمام سيارتي فيراري بعد حادث عنيف لـ أنتونيلي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أستراليا أمام سيارتي فيراري بعد حادث عنيف لـ أنتونيلي

أنتونيللي ينفي تكهنات تفوق مرسيدس مشيراً إلى تقارب المنافسة بين فرق الصدارة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أنتونيللي ينفي تكهنات تفوق مرسيدس مشيراً إلى تقارب المنافسة بين فرق الصدارة
المزيد من
مرسيدس

راسل يتلقى توبيخاً وتنبيهاً بعد تجارب جائزة أستراليا الكبرى 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
راسل يتلقى توبيخاً وتنبيهاً بعد تجارب جائزة أستراليا الكبرى 2026

صدمة محاكاة المسافات الطويلة في أستراليا: راسل ومرسيدس يمزّقان المنافسة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
صدمة محاكاة المسافات الطويلة في أستراليا: راسل ومرسيدس يمزّقان المنافسة

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟

مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد