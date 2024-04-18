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أنتونيلي يبدأ برنامج اختبارات مرسيدس في الفورمولا 1

بدأ أندريا كيمي أنتونيلي برنامج اختباراته في الفورمولا 1 مُكملًا لفّاته الأولى خلف مقود سيارة مرسيدس "دبليو12".

تم التحديث:
أندريا كيمي أنتونيلي يقود سيارة مرسيدس "دبليو12"

يُعدّ ناشئ مرسيدس من بين المرشّحين لخلافة لويس هاميلتون المتّجه نحو فيراري في 2025، حيث يستخدم الفريق سياراته القديمة لتقييم قدراته بشكلٍ كامل قبل اتّخاذ القرار.

وأُجريت أولى هذه التجارب على مدار يومين على حلبة ريد بُل رينغ، حيث قاد الإيطالي سيارة "دبليو12 التي قادها هاميلتون في موسم 2021.

وبعد أن أكمل 500 كلم على مدار يومين، قال أنتونيلي: "كانت تجربة مذهلة، كان من الرائع الشعور بقوّة السيارة والارتكازيّة".

وأردف: "عشقت كلّ لحظة داخلها. كانت تجربة ممتعة وأودّ شكر كامل الفريق على كلّ جهودهم".

ثمّ تابع: "أجرينا بعض أعمال المحاكاة وتدرّجنا في بعض الأمور المهمّة قبل يوم التجارب. كان ذلك مفيدًا لأنّني حالما دخلت الحلبة، فقد علمت ما كان يُخبرني به الفريق عبر اللاسلكي".

ويتنافس أنتونيلي حاليًا في بطولة الفورمولا 2، وذلك بعد ترقيته السريعة إلى الفئة على إثر إحرازه لقب الفورمولا الأوروبيّة المحليّة.

ويتواجد صاحب الـ 17 عامًا في المركز التاسع في الترتيب العام بعد ستّة سباقات.

وقال: "تعلّمت الكثير في هذين اليومين، أشياء ستكون مفيدة لي عندما أعود إلى الفورمولا 2. لكنّني أحتاج لمواصلة العمل ومواصلة التحسّن كذلك".

وبالنظر أداء أنتونيلي الجيّد بالمقارنة مع زميله أوليفر بيرمان في صفوف فريق بريما، وهو سائقٌ أثار الإعجاب عند تعويضه لكارلوس ساينز الإبن في فيراري ضمن جولة السعوديّة، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "سيكون أداء كيمي على ما يرام"، في حال اختار الفريق ترقيته.

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