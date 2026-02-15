أنتونيلي: سأدرس السيارة من "جميع النواحي"
أعلن السائق الشاب ضمن صفوف فريق مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، أنه سيعمل "بزاوية رؤية 360 درجة" لفهم السيارة بشكل كامل، وذلك بعد أسبوع صعب خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
واجه كيمي أنتونيلي عدة مشاكل خلال أيام الاختبار الثلاثة، واضطر للبقاء فترات طويلة داخل المرآب.
واكتفى بإكمال 82 لفة فقط، وهو أقل عدد لفات بين جميع السائقين الـ22 المشاركين في تجارب ما قبل موسم 2026.
وأعرب السائق الشاب، الذي لا يزال في مرحلة التأقلم مع سيارات 2026 المطوّرة وفق القوانين التقنية الجديدة، عن رضاه عن تجربة القيادة.
حيث قال: "أصبحت السيارة أخف وزناً، أقصر قليلاً، وأكثر رشاقة. عند السرعات المنخفضة، الإحساس جيد جداً لأنك تشعر فعلاً بخفة حركة السيارة".
وأضاف: "تغيير الاتجاه في المنعطفين 6 و7 أسرع بكثير مقارنة بالعام الماضي. السرعة أقل قليلاً، لكن القيادة ممتعة للغاية".
وتابع: "كل شيء مختلف تماماً من ناحية وحدة الطاقة. سأركّز الأسبوع المقبل على التجارب الطويلة لأنني لم أقم بعمل جيد في إدارة الإطارات".
وأكمل: "سأعمل على تحسين الأداء في اللفات الطويلة وكذلك على اللفة الواحدة".
وأردف: "قدتُ ثلاث لفات تأهيلية متتالية، وهذا أمر لم تتح لنا تجربته من قبل".
وختم قائلاً: "سأعمل بطريقة شاملة بزاوية رؤية 360 درجة، وسأجرّب جميع السيناريوهات".
