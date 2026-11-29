فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

أنتونيللي يوضح أسباب استيائه خلال تصفيات قطر: "كان لذلك تأثير بالتأكيد، أردت أن أكون آخر سيارة على الحلبة"

كشف كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس، عن أسباب استيائه الشديد من قرار فريقه بشأن ترتيب خروجه إلى الحلبة خلال التصفيات التأهيلية لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، في الوقت الذي قدم فيه مدير الفريق توتو وولف اعتذارًا له.

فيليب كليرين

منشور: 29-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

قال بطل العالم كيمي أنتونيللي إن مخالفة مرسيدس لرغبته خلال التصفيات التأهيلية لجائزة قطر الكبرى "كان لها تأثير بالتأكيد"، بعدما تفوق عليه زميله في الفورمولا 1 جورج راسل.

وأحرز راسل مركز الانطلاق الأول السادس له هذا الموسم في الدوحة، حيث صنع الفارق أمام زميله أنتونيللي في المقطع الثاني من حلبة لوسيل، ليعبر خط النهاية متفوقًا بفارق 0.128 ثانية.

وكان أنتونيللي مستاءً على وجه الخصوص من مرسيدس بعدما أرسلته في مقدمة طابور السيارات لخوض الطلعة الحاسمة في القسم الثالث من التصفيات التأهيلية، رغم أنه طلب صراحةً من الفريق إرساله أخيرًا، بما يتيح له الاستفادة من أفضل ظروف ممكنة على الحلبة.

لكن رغبة الإيطالي انطوت على مجازفة، تمثلت في احتمال عدم عبوره خط التوقيت في الوقت المناسب لبدء لفته الأخيرة. إذ لم يعبر ليام لاوسون، سائق ريسينغ بولز، الذي كان آخر السيارات في الطابور، خط التوقيت سوى قبل 12 ثانية من نهاية الحصة.

لكن في ظل هيمنة مرسيدس الكبيرة في قطر، وتفوقها بفارق نصف ثانية على مكلارين، واحتلال أنتونيللي المركز الثاني خلف راسل بالفعل عقب الطلعة الأولى، فقد رأى الإيطالي بوضوح أن تلك المجازفة تستحق العناء في سبيل محاولة التفوق على البريطاني.

وقال أنتونيللي غاضبًا عبر اللاسلكي خلال لفة خروجه: "لماذا أرسلتموني أولًا؟".

قبل أن يثير الموضوع مجددًا لدى عبوره خط النهاية، قائلًا: "علينا التحدث بشأن ذلك. عندما أطلب منكم شيئًا، أرجوكم نفّذوه، لا يهمني".

Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

وفي رسالة لم تُسمع خلال البث المباشر، سارع مدير الفريق توتو وولف إلى تقديم اعتذار، قائلًا: "نتحمل نحن مسؤولية ذلك، وسنراجع آلية العمل هنا بالتأكيد. كان ينبغي أن نرسلك أولًا، وسنعمل على ذلك".

وضمن معرض توضيحه لأسباب استيائه عقب التصفيات، قال أنتونيللي إن ما حدث أثّر "بالتأكيد" على أدائه.

وقال أنتونيللي لشبكة سكاي: "حسنًا، كان لذلك بعض التأثير بالتأكيد، ويعود جزء من ذلك أيضًا إلى الجانب الذهني. أردت الخروج أخيرًا لمنح نفسي أفضل فرصة ممكنة، لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث، لذا علينا مراجعة الأمر مع الفريق لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ ذلك القرار".

وعندما طُلب منه خلال المؤتمر الصحفي تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ما جرت مناقشته مسبقًا، أجاب أنتونيللي: "أردت الخروج في مؤخرة مجموعة السيارات، أي أن أكون آخر سيارة على الحلبة، وكان ذلك طلبي. لا يمكنني الخوض في تفاصيل أكثر بشأن ذلك".

لكن أنتونيللي اعترف بأن المقطع الثاني شكّل نقطة ضعفه مقارنة براسل.

وقال: "بشكل عام، أشعر بأنني عانيت كثيرًا في المقطع الثاني. كنت قويًا في المقطعين الأول والثالث، لكن أدائي في المقطع الثاني لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية طوال التصفيات التأهيلية".

"كنت أعاني من انغلاق الإطارات عند المنعطف السادس، ولم أتمكن حقًا من الضغط بقوة على المكابح. وكذلك عند المنعطف العاشر، حيث لم أتمكن من إيجاد التوازن المناسب بين دخول المنعطف والخروج منه. كان ذلك أحد الجوانب التي لم يكن أدائي فيها جيدًا بما فيه الكفاية اليوم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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