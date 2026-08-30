أنتونيللي ينسب معاناته في 2025 إلى حملته الأقوى في 2026 بالفورمولا 1

نسب سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي الفضل إلى موسمه الصعب كمبتدئ في الفورمولا 1 عام 2025 في جعله أقوى ذهنيًا خلال موسم 2026.

ويتقدم السائق الإيطالي بفارق 59 نقطة على زميله في الفريق جورج راسل وسائق فيراري لويس هاميلتون في ترتيب السائقين. وأصبح أصغر سائق يتصدر بطولة العالم في موسمه الثاني ضمن السلسلة، بعدما حقق انتصارين متتاليين في الصين واليابان، أتبع ذلك بأربعة انتصارات أخرى في سباقات الجائزة الكبرى قبل العطلة الصيفية.

وأظهر أنتونيللي قفزة هائلة في مستواه مقارنة بالفترة نفسها قبل 12 شهرًا، عندما سجل النقاط في سباقين فقط من أصل تسعة سباقات أوروبية. وأنهى موسمه الأول في المركز السابع بالترتيب برصيد 150 نقطة، مع تحقيقه ثلاث منصات تتويج في كندا والبرازيل ولاس فيغاس، مقابل أربعة انسحابات في إيميليا رومانيا وإسبانيا والنمسا وبريطانيا.

وقال السائق البالغ من العمر 20 عامًا، متحدثًا إلى الموقع الرسمي للبطولة عن التغييرات بين 2025 و2026: "تلعب الخبرة دورًا هائلًا."

وأضاف أنتونيللي أن موسمه في 2025 كان صعبًا، لكنه "كان بحاجة" إلى تلك اللحظات الصعبة حتى يصبح أقوى "عاطفيًا وذهنيًا".

وقال: "بالطبع، لا يزال أمامي الكثير من الخبرة التي أحتاج إلى اكتسابها، لكنني أعتقد أن ما حدث العام الماضي، رغم كل اللحظات السيئة والفترات الصعبة، كان ما أحتاج إليه، لأنه ساعدني على التطور أكثر بكثير مما كنت أتوقع. لقد جعلني أقوى عاطفيًا وذهنيًا."

ومنذ أن اعتلى أنتونيللي صدارة الترتيب في اليابان، دار الكثير من الحديث حول الموعد الذي سيبدأ فيه ضغط المنافسة على بطولة العالم بالتأثير على السائق الشاب، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ويتجه الآن إلى سباقه المحلي آملًا في حظوظ أفضل مما عاشه في 2025، رغم أنه سيتحمل عقوبة مرتبطة بوحدة الطاقة. وستقام جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر.