كشف كيمي أنتونيللي المتصدر الحالي لبطولة العالم للفورمولا 1 عن النصيحة القيّمة التي تلقاها من بطل البطولات الأربع الكبرى 20 مرة، روجر فيدرير، خلال لقائهما في بطولة ويمبلدون.

وبعد جائزة بريطانيا الكبرى المخيبة للآمال، التي أنهى فيها السباق في المركز الخامس عشر عقب انفصال أحد أغطية عجلات سيارته، إلى جانب تلقيه عقوبة بسبب تجاوز حدود الحلبة، شوهد السائق الإيطالي في المقصورة الملكية الشهيرة في ويمبلدون إلى جانب فيدرير.

وخلال المؤتمر الصحفي للسائقين قبل جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، سُئل أنتونيللي عن حديثه مع فيدرير.

حيث قال سائق مرسيدس: "كان الأمر رائعًا. كانت تلك زيارتي الأولى إلى ويمبلدون. وخلال العامين الماضيين بدأت أهتم أكثر فأكثر برياضة التنس".

وتابع: "وبالطبع، بعد معرفتي بيانيك سينر، بدأت أتابع التنس. لذلك كانت تجربة رائعة حقًا، كما أن التحدث مع روجر كان أمرًا مميزًا للغاية".

وأوضح التقرير أن فيدرير قدم للسائق البالغ من العمر 19 عامًا نصائح حول كيفية التعامل مع الضغوط، إلى جانب حديثهما عن التنس و"الحياة بشكل عام".

"حدثني كثيرًا عن الملاعب العشبية، وكذلك عن تجاربه السابقة" قال أنتونيللي، مُضيفًا: "كان من الرائع أن أتحدث معه عن أي شيء بصراحة. تحدثنا عن سباقاتي، وتحدثنا عن الفترة التي كان يلعب فيها، وكذلك عن حياته بشكل عام".

وأردف: "كان ذلك رائعًا، لأنني أعتقد أنه، إلى جانب كونه رياضيًا استثنائيًا، فهو أيضًا شخص استثنائي. متواضع جدًا ومنفتح للغاية. لذلك كانت تجربة رائعة".

واختتم: "أما بشأن الضغوط، فقد نصحني بأن أركز حقًا على سباق واحد في كل مرة، وأن أركز فقط على الأمور التي أستطيع التحكم بها، وأن أسيطر أيضًا على مشاعري، خاصة تلك التي قد تدفعني إلى ارتكاب الأخطاء. كانت هذه أهم النصائح التي قدمها لي. وبخلاف ذلك، كانت تجربة لا تُنسى".

هذا ويدخل أنتونيللي جائزة بلجيكا الكبرى متصدرًا بطولة السائقين بفارق 25 نقطة عن زميله في مرسيدس جورج راسل.