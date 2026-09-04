تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

الفورمولا 1 تعلن عن خطط لإطلاق ضخم لموسم 2027 في ميلانو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
الفورمولا 1 تعلن عن خطط لإطلاق ضخم لموسم 2027 في ميلانو

راسل في صدارة تجارب مونزا الحرة الثانية وسط منافسة فيراري ومرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
راسل في صدارة تجارب مونزا الحرة الثانية وسط منافسة فيراري ومرسيدس

برياتوري يشكك في نزاهة عملية استئناف عقوبات موناكو خلال مؤتمر صحفي ناري في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
برياتوري يشكك في نزاهة عملية استئناف عقوبات موناكو خلال مؤتمر صحفي ناري في مونزا

أنتونيللي يكشف عن تصميم خوذته الخاصة بسباق الموطن في إيطاليا 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
أنتونيللي يكشف عن تصميم خوذته الخاصة بسباق الموطن في إيطاليا 

فيراري تبدأ جولة الموطن في مونزا بقوة مع تصدّر لوكلير وهاميلتون للتجارب الحرة الأولى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيراري تبدأ جولة الموطن في مونزا بقوة مع تصدّر لوكلير وهاميلتون للتجارب الحرة الأولى

لماذا قد يمنح لوكلير زميله هاميلتون سحبًا هوائيًا في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لماذا قد يمنح لوكلير زميله هاميلتون سحبًا هوائيًا في مونزا

بيير غاسلي يخسر منصة تتويجه في موناكو بعد قرار محكمة الاستئناف

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيير غاسلي يخسر منصة تتويجه في موناكو بعد قرار محكمة الاستئناف

هل ستكون ريد بُل أكثر تنافسية في مونزا مقارنة بزاندفورت؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هل ستكون ريد بُل أكثر تنافسية في مونزا مقارنة بزاندفورت؟
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

أنتونيللي يكشف عن تصميم خوذته الخاصة بسباق الموطن في إيطاليا 

سيخوض سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي منافسات جائزة إيطاليا الكبرى مع تصميم خاص لخوذته تكريمًا لأسطورة موتو جي بي، فالنتينو روسي.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

تم تصميم الخوذة بالتعاون مع المصمم الشهير ألدو درودي، الذي صمم خوذات روسي، وهي مستوحاة من التصميم الأيقوني الذي استخدمه روسي في سباق موجيللو عام 2002.

وتحمل هذه الخوذة الخاصة ألوان العلم الإيطالي، وهي لفتة تكريم إلى روسي، بطل العالم تسع مرات، والصديق والمعلّم المقرب لمتصدر البطولة أنتونيللي.

وأعلن السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا عن خوذته الجديدة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن مشاعره بهذه الكلمات:

"سأتواجد على الحلبة بألوان خاصة في سباقنا على أرضنا. كانت أمنيتي الخاصة أن أخوض السباق بتصميم مستوحى من خوذات فالنتينو".

 

"عندما عرضوا عليّ خوذة موجيللو لعام 2002، أدركتُ مباشرة أنها الاختيار الصحيح".

"قام درودي بعمل رائع في العمل على هذا التصميم لسباق هذا العام على أرضنا. جزيل الشكر إلى فالنتينو روسي على هذه الفرصة الخاصة، إنه لشرف كبير لي".

ويتصدّر أنتونيللي ترتيب بطولة العالم مع انطلاق عطلة نهاية أسبوع مونزا، متقدمًا بفارق 59 نقطة على زميله في الفريق جورج راسل وسائق فيراري لويس هاملتون.

ومع ذلك، سيتعين على السائق الإيطالي الانطلاق من آخر الشبكة في مونزا، بعدما تجاوز الحدّ المسموح به لوحدات الطاقة لموسم 2026، وحصل على عقوبة بسبب استبدالها.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيراري تبدأ جولة الموطن في مونزا بقوة مع تصدّر لوكلير وهاميلتون للتجارب الحرة الأولى

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

الفورمولا 1 تعلن عن خطط لإطلاق ضخم لموسم 2027 في ميلانو

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
الفورمولا 1 تعلن عن خطط لإطلاق ضخم لموسم 2027 في ميلانو

راسل في صدارة تجارب مونزا الحرة الثانية وسط منافسة فيراري ومرسيدس

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
راسل في صدارة تجارب مونزا الحرة الثانية وسط منافسة فيراري ومرسيدس

برياتوري يشكك في نزاهة عملية استئناف عقوبات موناكو خلال مؤتمر صحفي ناري في مونزا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
برياتوري يشكك في نزاهة عملية استئناف عقوبات موناكو خلال مؤتمر صحفي ناري في مونزا

أنتونيللي يكشف عن تصميم خوذته الخاصة بسباق الموطن في إيطاليا 

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
أنتونيللي يكشف عن تصميم خوذته الخاصة بسباق الموطن في إيطاليا 

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل فيليب كليرين
كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته
شاهد المزيد