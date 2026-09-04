أنتونيللي يكشف عن تصميم خوذته الخاصة بسباق الموطن في إيطاليا
سيخوض سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي منافسات جائزة إيطاليا الكبرى مع تصميم خاص لخوذته تكريمًا لأسطورة موتو جي بي، فالنتينو روسي.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
تم تصميم الخوذة بالتعاون مع المصمم الشهير ألدو درودي، الذي صمم خوذات روسي، وهي مستوحاة من التصميم الأيقوني الذي استخدمه روسي في سباق موجيللو عام 2002.
وتحمل هذه الخوذة الخاصة ألوان العلم الإيطالي، وهي لفتة تكريم إلى روسي، بطل العالم تسع مرات، والصديق والمعلّم المقرب لمتصدر البطولة أنتونيللي.
وأعلن السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا عن خوذته الجديدة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن مشاعره بهذه الكلمات:
"سأتواجد على الحلبة بألوان خاصة في سباقنا على أرضنا. كانت أمنيتي الخاصة أن أخوض السباق بتصميم مستوحى من خوذات فالنتينو".
"عندما عرضوا عليّ خوذة موجيللو لعام 2002، أدركتُ مباشرة أنها الاختيار الصحيح".
"قام درودي بعمل رائع في العمل على هذا التصميم لسباق هذا العام على أرضنا. جزيل الشكر إلى فالنتينو روسي على هذه الفرصة الخاصة، إنه لشرف كبير لي".
ويتصدّر أنتونيللي ترتيب بطولة العالم مع انطلاق عطلة نهاية أسبوع مونزا، متقدمًا بفارق 59 نقطة على زميله في الفريق جورج راسل وسائق فيراري لويس هاملتون.
ومع ذلك، سيتعين على السائق الإيطالي الانطلاق من آخر الشبكة في مونزا، بعدما تجاوز الحدّ المسموح به لوحدات الطاقة لموسم 2026، وحصل على عقوبة بسبب استبدالها.
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