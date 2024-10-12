أنتونيللي يكشف عن تجارب سبا التي عالجت نقطة ضعفه الأساسيّة

قال أنتونيللي أنّه حقّق نقلة نوعيّة في تجارب خاصة على حلبة سبا وهو ما أقنع مرسيدس بأنّه تجاوز نقطة ضعفٍ أساسيّة وأصبح يستحقّ الحصول على مقعدٍ في الفورمولا 1.

كان الإيطالي الشاب أبرز المرشّحين لخلافة لويس هاميلتون في مرسيدس العام المقبل، لكنّ التجارب الأولى على سيارة فورمولا 1 قديمة كشفت عن وجود بعض الجوانب التي يحتاج لتحسينها.

وفي حين أنّه لا توجد شكوك حيال سرعته وقدرته على تقديم لفّات سريعة فرديّة، فإنّه كان يفتقر في البداية على صعيد ثبات الأداء على مدار مسافة سباقٍ كاملة.

لكنّه قال أنّ تغييرًا في تلك الجبهة جاء خلال تجارب تلت جائزة بلجيكا الكبرى قبل العطلة الصيفيّة كان كافيًا لإقناع مرسيدس.

وبحديثه عن التقدّم الذي حقّقه على متن سيارة 2022 ضمن ظهوره في "مهرجان الرياضة" الذي نظّمته صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، أشار أنتونيللي إلى أهميّة تجارب سبا على وجه الخصوص.

وقال: "كان أحد الأشياء التي أثارت إعجابهم خلال برنامج التجارب بالسيارات السابقة هو مدى سرعة بلوغي للحدود القصوى ومدى سرعة بلوغي للأزمنة التي كانت تريدها مرسيدس".

وأضاف: "لكن عليّ القول أنّ العامل الذي عانيت فيه أكثر في التجارب كان وتيرة السباق. لكنّني حسّنت وتيرة السباق بشكلٍ كبير في آخر يومي تجارب في سبا، ودفع ذلك مرسيدس للتعاقد معي".

وأكمل: "كانت لديهم فكرة حول رغبتهم في وضعي في سيارة مرسيدس في 2025 حتّى تلك اللحظة، لكنّهم أرادوا أوّلًا رؤية إن كان بوسعي تحسين نقاط الضعف تلك".

وأردف: "حقّقت خطوة جيّدة إلى الأمام في تجارب سبا وأقنع ذلك مرسيدس".

واختتم بالقول: "تلقيت اتّصالًا من قبل توتو وولف قبل العطلة الصيفيّة، وكذلك مهندسي وبعض الأشخاص الآخرين من مرسيدس. أخبروني حينها أنّني سأكون سائقهم في 2025. كانت لحظة رائعة".