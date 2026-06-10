واصل كيمي أنتونيللي بدايته المذهلة لموسم 2026 بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي، موسعًا صدارته لبطولة السائقين إلى 66 نقطة بعد ست جولات فقط من الموسم.

وعانى السائق الإيطالي خلال اليوم الأول في شوارع موناكو، لكنه وجد وتيرة استثنائية في التجارب الحرة الثالثة قبل أن ينتزع البول بوزيشن بفارق 0.043 ثانية فقط.

ولم يتوقف تألق أنتونيللي عند ذلك، إذ قدم أداءً مهيمنًا في السباق، حيث ابتعد في الصدارة وتمكن من التعامل بنجاح مع إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان ثم إعادة الانطلاقة الثابتة بعد رفع العلم الأحمر.

وبهذا الإنجاز، أصبح أنتونيللي أصغر سائق يحقق الفوز في موناكو، كما عزز تقدمه في البطولة أمام لويس هاميلتون، بينما تراجع جورج راسل إلى المركز الثالث في الترتيب العام.

وأثنى أنتونيللي على العمل الذي قام به فريق مرسيدس، خاصة فيما يتعلق بالتحديثات الجديدة على الجناح الخلفي، والتي تضمنت إضافة مجموعة من الزعانف الهوائية الصغيرة.

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حيث قال: "أنا سعيد جدًا. كانت عطلة نهاية أسبوع قوية للغاية، وقام الفريق بعمل مذهل، أولًا من خلال الجناح الخلفي الجديد الذي جلبناه، وأيضًا من خلال التحول الكبير الذي حققناه بين يومي الجمعة والسبت".

وأضاف: "تغيرت السيارة بشكل هائل، ومنحتني ثقة أكبر بكثير للضغط على هذه الحلبة. لقد تمكنت ببساطة من الاستمتاع بالقيادة".

وبعد انطلاقة مثالية، فرض أنتونيللي إيقاعه على السباق وسجل أسرع اللفات الواحدة تلو الأخرى، في أداء فاجأ حتى السائق نفسه.

وعندما سُئل عما إذا كانت هيمنته قد فاجأته، أجاب قائلًا: "نعم، تفاجأت من الوتيرة التي كنا نمتلكها. شعرت بأنني في انسجام كامل مع السيارة، وتمكنت من الدخول في إيقاع قوي للغاية وبكثافة عالية، وكانت السيارة تستجيب بشكل رائع".

واختتم: "لذلك نعم، كنت متفاجئًا، لكنها كانت واحدة من تلك الأيام التي يسير فيها كل شيء بالشكل المثالي".