فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

أنتونيللي يكشف عن أبرز أخطائه في 2026 وفيرستابن يمازحه بتعليق ساخر

استعرض متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي الأخطاء التي يريد التعلم منها هذا الموسم، مع اقترابه من حسم اللقب.

منشور: 26-10-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: ليام فابر

كشف متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 حاليًا كيمي أنتونيللي عن الأخطاء التي يسعى إلى التعلم منها هذا الموسم، مع اقترابه من حسم اللقب، ما دفع ماكس فيرستابن إلى ممازحته بتعليق ساخر.

وفاز سائق مرسيدس بجائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة الأمريكيتين انطلاقًا من قطب الانطلاق الأول، محققًا انتصاره التاسع في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم. ويعني فوزه في أوستن أنه بات قادرًا على حسم البطولة بتحقيق المركز التاسع أو أفضل في جائزة المكسيك الكبرى المقبلة.

وعندما سُئل عن أبرز لحظات موسمه وأسوئها، أقرّ أنتونيللي بأنه لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه.

وأوضح السائق الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق: "حسنًا، لقد كان هذا الموسم مفاجأة إيجابية بالنسبة إليّ بكل تأكيد حتى الآن. وبالطبع، لم ينتهِ الموسم بعد، فما زالت هناك بضعة سباقات أريد فيها تقديم أداء جيد ومواصلة المنافسة على الانتصارات".

وأضاف: "سيكون من الجيد إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة. لكن عند النظر إلى ما قدمته هذا الموسم، هناك بالتأكيد أمور لا تزال بحاجة إلى العمل عليها، سواء من ناحية تحسين طريقة تفكيري في مواقف معينة أو أسلوب تعاملي مع بعض الظروف".

وأكمل: "لذلك، سأحظى بالتأكيد بوقت أطول في نهاية الموسم لمراجعة الأمور، ومعرفة ما سار على نحو جيد وما كان بالإمكان تقديمه بصورة أفضل. لكنني قدمت موسمًا متسقًا للغاية حتى الآن، وسنحاول الحفاظ على هذا المستوى حتى النهاية".

وعندما طُلب منه تحديد المواقف التي كان يشير إليها، أضاف أنتونيللي: "أولًا، الخطأ الذي ارتكبته خلال الحصة التجريبية الحرة الثالثة في أستراليا. ثم في اليابان، لم أنفذ الانطلاقة بالشكل المطلوب. وبعد ذلك، في ميامي أيضًا، أهدرت نقاطًا في السباق القصير بسبب تجاوز حدود الحلبة. نعم، كانت تجاوزات حدود الحلبة المشكلة الأكبر بالنسبة إليّ".

ومازح بطل العالم أربع مرات فيرستابن، الذي خرج حسابيًا من دائرة المنافسة على اللقب، أنتونيللي بشأن تجاوزه حدود الحلبة، قائلًا: "لم ترتكب سوى مخالفة واحدة اليوم".

وردّ أنتونيللي: "نعم، واحدة فقط! كان أدائي جيدًا اليوم. لكنني بالتأكيد لم أدخل بعض هذه المواقف، وكذلك بعض حصص التصفيات، بالعقلية المناسبة. لذا، عليّ التأكد من تحسين هذا الجانب".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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