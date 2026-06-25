أنتونيللي يكشف خطة مرسيدس: وحدة طاقة جديدة وإصلاحات للبطارية في النمسا

أوضح السائق الإيطالي أن مشكلة البطارية التي أجبرته على الانسحاب من جائزة إسبانيا الكبرى دفعت فريق براكلي إلى التحرك سريعاً لإدخال مجموعة من الإجراءات التصحيحية.

وقال أنتونيللي: "كانت المشكلات قد ظهرت بالفعل منذ فترة. واجهت بعض المتاعب في التجارب الحرة الأولى في ميامي، ثم جاء انسحاب جورج في مونتريال. لقد أهدرنا الكثير من النقاط".

وأشار أنتونيللي إلى أن العطل الذي أنهى سباقه في برشلونة قبل ثلاث لفات من النهاية لم يكن مرتبطاً بدرجات الحرارة بشكل مباشر.

وأضاف: "صحيح أن أحد المكونات تعرض فجأة لارتفاع حاد في درجة الحرارة، ما تسبب في خلل بالبطارية، لكن الظروف في كندا كانت مختلفة تماماً وأكثر برودة".

وأدخلت مرسيدس سلسلة من التحديثات البرمجية والتعديلات البسيطة على مكونات البطارية، لكن أنتونيللي شدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين الاعتمادية فقط ولا ترتبط بنظام أديو.

صراع داخلي مسموح به فقط عندما يكون المنافسون بعيدين

وتناول الاجتماع الذي أعقب سباق برشلونة أيضاً الجانب الاستراتيجي، بعدما تساءل البعض داخل الحظيرة عما إذا كانت مرسيدس ستملك فرصة أفضل لتحقيق فوزها السابع هذا الموسم لو اعتمدت استراتيجية التوقف ثلاث مرات مثل فيراري.

وقال أنتونيللي: "من الناحية النظرية كان من الممكن اعتماد ثلاث توقفات. لكن في محاكاة الفريق كانت استراتيجية التوقف مرتين أسرع بقليل".

وأضاف: "علينا أيضاً أن نتذكر أن هذه الحسابات تفترض دائماً القيادة في هواء نظيف. أما في السباق الحقيقي فهناك عوامل ومتغيرات أكثر بكثير يجب أخذها في الاعتبار".

لكن النقاش الأهم دار حول الصراع المباشر بين أنتونيللي وزميله جورج راسل خلال السباق، وهو ما اعتبره توتو وولف مكلفاً للفريق.

وكشف أنتونيللي: "عُقد اجتماع بشأن هذا الموضوع وكان توتو واضحاً للغاية. إذا وجدنا أنفسنا في موقف مشابه لما حدث في برشلونة تحت ضغط المنافسين، فسيتم إصدار أوامر الفريق، خاصة إذا كانت إحدى السيارتين تتمتع بوتيرة أفضل".

وأكمل: "أما إذا كنا نتنافس مع بعضنا البعض من دون ضغط من فريق آخر، فسنحصل على حريّة التسابق، تماماً كما حدث في مونتريال".

أربع جوائز كبرى خلال خمسة أسابيع

وتنطلق هذا الأسبوع سلسلة مكثفة من أربع جولات خلال خمسة أسابيع قبل العطلة الصيفية، ويعتقد أنتونيللي أن الحلبات المقبلة قد تكون أكثر ملاءمة لسيارة مرسيدس.

وقال: "أعتقد أن جميع هذه الحلبات تناسب سيارتنا بشكل جيد".

وأضاف: "واجهنا صعوبات بشكل أساسي على الحلبات ذات الإسفلت القديم ومستويات التماسك المنخفضة. ومن هذه الناحية، يفترض أن تكون حلبة ريد بُل رينغ أفضل لنا من برشلونة، رغم أننا نتوقع درجات حرارة مرتفعة جداً".

وأردف: "إنها حلبة تتطلب الكثير من السيارة، بدءاً من المكابح وصولاً إلى المحرك، خصوصاً أن الارتفاع عن سطح البحر يقلل كمية الأوكسجين المتاحة".

واختتم قائلاً: "ومن هذه الناحية أيضاً، فإن امتلاك وحدة طاقة جديدة يُعد بالتأكيد خبراً جيداً".