كشف أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس عن طبيعة العلاقة التي تربطه بكل من لويس هاميلتون وماكس فيرستابن، مشيدًا بالدعم الذي قدمه له بطلا العالم منذ وصوله إلى الفورمولا 1.

ويخوض السائق الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا موسمه الثاني في البطولة، ويتصدر حاليًا ترتيب السائقين بفارق 66 نقطة أمام هاميلتون. كما أن بدايته القوية للموسم، التي تضمنت خمسة انتصارات متتالية في سباقات الجائزة الكبرى، وضعته بقوة في قلب المنافسة على اللقب.

وخلال المؤتمر الصحفي للسائقين في برشلونة، سُئل أنتونيللي عما إذا كان هاميلتون أو فيرستابن قد قدما له نصائح محددة للتفوق على زميله صاحب الخبرة جورج راسل، كما طُلب منه الحديث عن دعمهما له بشكل عام.

حيث قال: "لا، لم نتحدث تحديدًا عن ذلك. حسنًا، آخر نصيحة قدمها لي ماكس كانت أن أنتظر انطفاء الضوء الأحمر ثم أنتظر ثانية إضافية".

وأضاف مازحًا: "لكن لسوء الحظ واجه بعد ذلك مشكلة في وحدة الطاقة، لذلك كانت تلك آخر نصيحة قدمها لي، ومن الواضح أنها كانت على سبيل المزاح".

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وتابع: "لكن لا، لم نتحدث عن هذا الأمر تحديدًا. نتحدث عن أشياء كثيرة، لكن ليس كثيرًا عن هذا الموضوع. كل ما قاله لي هو أن أواصل القيام بما أفعله، وأن أستمتع بما أقوم به، وأن أبقى على طبيعتي، وعندها ستأتي النتائج".

وأكمل: "هناك الكثير من السائقين الذين قدموا لي الدعم، لكن إذا تحدثنا تحديدًا عن ماكس ولويس، فقد كانا لطفاء جدًا معي منذ انضمامي إلى هذه الرياضة، ويبدوان داعمين للغاية أيضًا".

وأردف: "من الرائع أن أرى ذلك، ومن الرائع أن أختبره بنفسي. لكن في النهاية نحن ما زلنا منافسين لبعضنا البعض، لذلك لا يرغبون بطبيعة الحال في تقديم الكثير من النصائح. لكن العلاقة بيني وبينهما كانت ممتعة للغاية".

وبعد انتصاراته في الصين واليابان وميامي وكندا وموناكو، يتصدر أنتونيللي بطولة العالم. ويتواجد هاميلتون في المركز الثاني بعد تجاوزه جورج راسل في الترتيب عقب سباق موناكو، متأخرًا بفارق 66 نقطة عن الإيطالي، بينما يحتل راسل المركز الثالث بفارق نقطتين فقط خلف زميله السابق.