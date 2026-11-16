فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

أنتونيللي يكشف انتصاره الأبرز والأكثر تميزًا في موسم 2026

قال بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2026، كيمي أنتونيللي، إن فوزه في جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا كان الأكثر تميزًا بالنسبة إليه خلال الموسم الذي يمتلك فيه 9 انتصارات حتى الآن.

أحمد مجدي

منشور: 16-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

أنهى كيمي أنتونيللي جائزة المكسيك الكبرى في المركز الثالث، ليصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1. ونجح السائق الشاب حتى الآن في تحقيق 9 انتصارات خلال موسم امتد على مدار 19 سباقًا، وتُوّج فيه باللقب.

وخاض أنتونيللي السباق أمام جماهيره في مونزا، لكنه انطلق من المركز 19 بعد تعرضه لعقوبة على شبكة الانطلاق بسبب تغيير وحدة الطاقة. ورغم ذلك، تمكن من تجاوز منافسيه واحدًا تلو الآخر، ليحقق انتصارًا لافتًا أمام جماهير تيفوزي.

وبذلك، أصبح أنتونيللي أول سائق إيطالي يفوز بسباق على حلبة مونزا منذ 60 عامًا. وكان آخر انتصار إيطالي على الحلبة من نصيب لودوفيكو سكارفيّوتي، الذي فاز مع فيراري في عام 1966.

وعند تقييمه لأفضل انتصاراته هذا الموسم، وضع أنتونيللي فوزه في مونزا في المقدمة، كما خصّ جائزة بلجيكا الكبرى بمكانة مميزة.

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وعندما سُئل عن الانتصار الذي يعتبره الأفضل، أجاب أنتونيللي: "من الصعب الاختيار، فأنا أعتقد دائمًا أن أفضل انتصار لي لم يأتِ بعد".

وأضاف: "لكن إذا كان عليّ اختيار واحد، فسأقول سباق بلادي. لقد كان انتصارًا مميزًا للغاية".

وتابع: "وبالطبع، كان انتصاري الأول مميزًا بالقدر نفسه. فالانتصار الأول يحمل دائمًا مكانة خاصة. وأعتقد أن جميع انتصاراتي كانت مميزة وفريدة بطريقتها الخاصة".

وأكمل: "أضع أيضًا سبا في مكانة مميزة للغاية ضمن هذا الترتيب، لأنني عشت هناك العام الماضي ربما أصعب لحظة في مسيرتي. أما هذا العام، فكان الفوز مميزًا للغاية على إحدى الحلبات التي شعرت فيها بأسوأ حالاتي".

واختتم: "أعتقد أن جميع الانتصارات كانت مميزة للغاية، وآمل أن أحقق قريبًا انتصارًا أكثر تميزًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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