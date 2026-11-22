فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

أنتونيللي يكشف الخطأ الذي جعله "فريسة سهلة أمام سيارتي مكلارين" في لاس فيغاس

أوضح كيمي أنتونيللي كيف كلفه خطأ في استعادة الطاقة خلال اللفة الأخيرة فرصة المنافسة على الفوز بجائزة لاس فيغاس الكبرى، لينهي السباق في المركز الرابع

راهان ماجومدار

منشور: 22-11-2026

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بدا كيمي أنتونيللي في طريقه إلى اختتام تقدمه المثير من المركز السادس على شبكة الانطلاق بفوز دراماتيكي في اللفة الأخيرة من جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026. لكن تعديلًا بسيطًا في الضغط على دواسة الوقود، استغرق جزءًا من الثانية، استنزف طاقة بطاريته بالكامل، ومنح ماكس فيرستابن فرصة لالتقاط أنفاسه، وأطاح بسائق مرسيدس خارج منصة التتويج تمامًا.

وبعدما سجل الزمن الأسرع في تصفيات الجمعة، قبل أن يتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب عقوبة مرتبطة بمكونات وحدة الطاقة، اعتمد أنتونيللي استراتيجية مختلفة للإطارات، بدأت بتركيبة ميديوم ثم انتقل إلى سوفت، ليشق طريقه مجددًا إلى دائرة المنافسة. وعندما انغلقت مكابح زميله جورج راسل واصطدم بالحاجز عند المنعطف الخامس في المراحل الأخيرة من السباق، أصبح أنتونيللي التهديد الوحيد المتبقي أمام فيرستابن.

لكن مع التوجه إلى اللفة الأخيرة، تباطأت سيارة مرسيدس دبليو17 بشكل مفاجئ عند الخروج من المنعطف الأخير، ما أتاح للاندو نوريس، الذي تقدم بفارق 0.639 ثانية، وأوسكار بياستري، الذي انطلق من المركز السابع عشر، تجاوز الإيطالي عند المنعطف الأول. وعبر أنتونيللي خط النهاية في المركز الرابع، بفارق 2.574 ثانية خلف فيرستابن، وبفارق 0.353 ثانية فقط أمام بيير غاسلي سائق ألبين.

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وفي حديثه بعد السباق إلى كريغ سلاتر من شبكة "سكاي سبورتس إف 1"، أوضح أنتونيللي أن تغيير إعدادات استخدام الطاقة لم يكن سبب المشكلة، بل إن محاولته إدارة الفارق خلف فيرستابن أخلّت بدورة استعادة الطاقة في السيارة.

وقال أنتونيللي: "لا، أعتقد أن تغيير إعدادات نشر الطاقة كان قرارًا جيدًا، لأنه كان الخيار الأفضل للبقاء في المقدمة بعد المنعطف الأخير، في حال تمكنت من تجاوز ماكس قبل المنعطف 14. لكن لأنني أردت الإبقاء على وضعية التجاوز، رفعت قدمي عن دواسة الوقود ثم ضغطت عليها مجددًا للحفاظ على قدر من السرعة، وهذا أفسد عملية استعادة الطاقة بالكامل، وأصبحت البطارية فارغة تمامًا عند المنعطف الأخير".

وأضاف: "لذلك خسرت أكثر من ثانية عند الاقتراب من المنعطف الأول، ولم أتمكن فقط من البقاء قريبًا من ماكس ومنح نفسي فرصة جيدة للفوز، بل تجاوزتني سيارتا مكلارين بسهولة أيضًا، وخسرت منصة التتويج. لذلك ربما كان ذلك خطأً من جانبي، لكن في تلك اللحظة كان الأمر صعبًا للغاية، لأنني اعتقدت أنني أفعل الشيء الصحيح للبقاء خلفه والاحتفاظ بفرصة التجاوز".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

مواجهة تكتيكية عالية السرعة مع فيرستابن

حمل هذا الخطأ مفارقة لافتة، بعدما أشاد أنتونيللي يوم الخميس بكفاءة مرسيدس، معتبرًا أنها قد تكون السيارة الأفضل على شبكة الانطلاق في إدارة الطاقة الكهربائية قبل التوجه إلى نيفادا، حيث تلعب قوة المحرك دورًا كبيرًا. لكن خلال اللفات الـ15 الأخيرة، لم يرغب أي من مرسيدس أو ريد بُل في التقدم مبكرًا على المقطع المستقيم الممتد بطول 1.9 كيلومتر في لاس فيغاس، ما أشعل مواجهة تكتيكية متوترة حول توقيت استخدام وضعية التجاوز.

وقال أنتونيللي: "كان هدفي هو البقاء خلفه حتى النهاية، وكما شاهدتم، كان هناك الكثير من تبادل المراكز بيني وبينه. لم أحاول فرض أي شيء، بل كنت أحاول فقط البقاء خلفه والاحتفاظ بوضعية التجاوز، حتى أمنح نفسي أفضل فرصة في النهاية، خصوصًا على المقطعين المستقيمين الأخيرين".

ورغم مغادرة مرسيدس لاس فيغاس دون أية جائزة، بعدما احتل أنتونيللي المركز الرابع وراسل المركز التاسع، فإن السائق البالغ من العمر 20 عامًا استمتع بالمواجهة التكتيكية.

وقال: "كان سباقًا ممتعًا، كنا جميعًا متقاربين، وشهد الكثير من تبادل المراكز والاستراتيجيات. لكن من المؤسف أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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