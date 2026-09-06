حقق متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي انتصارًا مذهلًا على أرضه في جائزة إيطاليا الكبرى، بعدما انطلق من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق ليتغلب على زميله في فريق مرسيدس جورج راسل.

وفي عرض حافل بالأحداث من سباقات التقدم والتراجع التي تحكمها مستويات البطارية، تمكن أنتونيللي من التغلب على عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق، ليشق طريقه متجاوزًا الكثير من السيارات قبل أن يتغلب على راسل الذي تصدر لفترة طويلة.

بينما تغلب ماكس فيرستابن على سيارتي مكلارين ليحجز المركز الأخير على منصة التتويج.

بدأ السباق بضربة قوية لآمال الجماهير الإيطالية المحتشدة في المدرجات التي امتلأت بالكامل.

وبينما حافظ صاحب قطب الانطلاق الأول المفاجئ بيير غاسلي على صدارته أمام راسل، حاول لويس هاميلتون تجاوز زميله في الفريق شارل لوكلير من الجهة الداخلية للمنعطف الضيق الأول، لكن لوكلير دفع البريطاني إلى خارج المسار عند الخروج، ما كلف هاميلتون ستة مراكز ليتراجع إلى المركز التاسع.

وتمت ملاحظة الحادثة من قبل مراقبة السباق، لكن في نهاية اللفة الثانية تعرض لوكلير لحادث ضخم عند الخروج من منعطف بارابوليكا الأخير أثناء دفاعه أمام سائق مكلارين أوسكار بياستري.

وانزلق لوكلير عبر المنطقة الحصوية وانحرف إلى الحاجز الخارجي بسرعة عالية، لكنه خرج من الحادث دون إصابة، بينما أدى الحادث إلى رفع العلم الأحمر لإجراء إصلاحات مطولة للحواجز.

وكان راسل قد تمكن من تجاوز غاسلي على الخط المستقيم الرئيسي في وقت سابق من اللفة، ما ضمن لسائق مرسيدس الانطلاق من مركز الانطلاق الأول عند استئناف السباق، بينما شق فيرستابن وفرانكو كولابينتو طريقيهما إلى المركزين الثالث والرابع على حساب بياستري.

وسُمح لجميع السائقين بتغيير الإطارات تحت العلم الأحمر، وكان فيرستابن سائق الصدارة الوحيد الذي اختار الإطارات المتوسطة بدلًا من القاسية.

وبعد لفة إضافية خلف سيارة الأمان بسبب وجود يوكي تسونودا في موقع خاطئ، دافع راسل عن الصدارة أمام غاسلي، بينما تجاوز كولابينتو فيرستابن في سيارة ألبين الثانية ليحتل المركز الثالث.

لكن بعد أن ردّ فيرستابن بتجاوز مميز من الجهة الخارجية للمنعطف الثاني، خرج كولابينتو عن المسار في منعطف ليسمو الأول إلى اليمين، ليتراجع الأرجنتيني إلى المركز السادس عشر.

وفي الفوضى خلف الثنائي، تقدم هاميلتون إلى المركز الرابع على حساب بياستري، الذي كان يخوض معركة مع زميله في الفريق نوريس وسائق ريسينغ بولز أرفيد لينبلاد.

وبعد انطلاقة صاروخية، استغل أنتونيللي ذلك الصراع ليتقدم إلى المركز السادس، بعدما تجاوز نوريس ولينبلاد معًا على الخط المستقيم الرئيسي.

وفي اللفة السابعة، تراجعت آمال ألبين في تحقيق غاسلي انتصارًا مفاجئًا أكثر، بعدما تجاوزه فيرستابن لينتزع منه المركز الثاني.

وبعد ثلاث لفات، خسر السائق الفرنسي أيضًا المركز الثالث لصالح هاميلتون، ولم يتمكن من إبقاء بياستري وأنتونيللي خلفه، ليتراجع سائق ألبين إلى المركز السادس.

وكان من المفترض أن تجاوز غاسلي بشكل سريع أن يمنح راسل طريقًا واضحًا نحو الفوز، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن السحب الهوائي شكل عاملًا حاسمًا، لم يتمكن سائق مرسيدس من الابتعاد عن فيرستابن، وبدلًا من ذلك بدأ يتعرض لضغط السائق الهولندي، ليتبادلا الصدارة مرتين إضافيتين في اللفتين 12 و15.

لكن أنتونيللي، وليس راسل، سرعان ما ظهر باعتباره السائق الأكثر ترجيحًا من بين سائقي مرسيدس لتحقيق الفوز، رغم انطلاقه من المركز التاسع عشر. وبصفته السائق الأخير في مجموعة مكونة من ثلاث سيارات، وكان يبتعد نحو ثانيتين عن المتصدرين، كان أنتونيللي قد تجاوز بالفعل هاميلتون وبياستري.

وسمح التنافس بين راسل وفيرستابن لـ أنتونيللي بالاقتراب بسرعة من معركة الصدارة، وانتزع المركز الثاني من سائق ريد بُل في اللفة 16.

ولم يحتج أنتونيللي سوى لمحاولة واحدة لتجاوز راسل على الصدارة، ليتولى التحكم بصدارة السباق في اللفة 18 عند المنعطف الأول.

واستمر ما يسمى بسباقات "اليويو" حيث كانت مستويات البطارية تحدد سرعات السيارات على الخطوط المستقيمة، بوتيرة مذهلة، إذ استعاد راسل الصدارة مرتين في اللفتين 22 و23.

وقوبلت اقتراحات مرسيدس بإيقاف هذه التجاوزات المتكررة وبناء فارق أمام فيرستابن بردّ متذمر من الإيطالي الشاب، لكنه امتثل بالفعل عندما التصق خلف راسل وحافظ على إطاراته المتوسطة.

وتغيرت قصة السباق عندما توقفت سيارة لانس سترول من أستون مارتن، حيث استغل أنتونيللي وفيرستابن فترة سيارة الأمان الافتراضية للتخلص من إطاراتهما المتوسطة والانتقال إلى إطارات جديدة. وخرج الثنائي في المركزين السادس والسابع، على بعد 15 ثانية فقط من راسل، الذي كان يحافظ على إطاراته القاسية حتى النهاية.

وبحلول اللفة 37 من أصل 53، شق أنتونيللي طريقه متجاوزًا هاميلتون ثم بياستري ليحتل المركز الثاني، مانحًا نفسه 16 لفة لتقليص الفارق البالغ تسع ثوانٍ مع زميله المتصدر، بينما تبعه فيرستابن إلى المركز الثالث.

كان أنتونيللي سريعًا، لكنه لم يكن في البداية يلحق براسل بالسرعة الكافية لتقليص الفارق، إذ ابتعد البريطاني عن المنافسة أثناء تحقيق محتمل يتعلق بمخالفة العلم الأصفر (لم ينتج عنها أية عقوبة).

لكن إطارات راسل القاسية بدأت تظهر علامات متزايدة على التآكل في المراحل الأخيرة من السباق، ما سمح لأنتونيللي بتقليص الفارق بحلول نهاية اللفة 47.

وجاءت أول مواجهة بينهما في بداية اللفة 49، عندما قطع راسل المنعطف الثاني في محاولة يائسة لإبقاء أنتونيللي خلفه. لكن الإيطالي خرج عن المسار أيضًا، وانزلق عبر المنطقة الحصوية على الجهة الخارجية، ما سمح لراسل بالاحتفاظ بالصدارة.

ولم يكن أنتونيللي راضيًا عن المواجهة عند المنعطف الأول، فحاول مجددًا في الجولة التالية، لكنه اختار هذه المرة تجاوزًا أكثر مباشرة.

وحافظ السائق البالغ من العمر 19 عامًا على صدارته التي انتزعها حتى خط النهاية، ليحقق انتصاره في جائزة إيطاليا الكبرى على أرضه من المحاولة الثانية. وحل راسل في المركز الثاني، بينما انضم إليهما فيرستابن على منصة التتويج.

وحقق بياستري ونوريس المركزين الرابع والخامس لمكلارين على حساب هاميلتون، الذي تراجع على إطارات متوسطة متآكلة لينهي السباق في المركز السادس.

ومن مركز الانطلاق الأول، تمكن غاسلي في النهاية من إنقاذ المركز السابع عند خط النهاية، أمام لينبلاد وكولابينتو، بينما حصد سائق ريسينغ بولز الثاني تسونودا النقطة الأخيرة في المركز العاشر، في عطلة نهاية أسبوعه الثانية كسائق بديل.

وفي نتيجة مذهلة، أصبح أنتونيللي أول فائز إيطالي بسباق مونزا منذ 60 عامًا، كما عزز صدارته للبطولة بفارق سبع نقاط إضافية، ليتقدم على راسل بفارق 66 نقطة قبل جائزة إسبانيا الكبرى المقررة في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة على حلبة مادريغ الجديدة في مدريد.