أنتونيللي يقود بديلاً عن هاميلتون في التجارب الحرة الأولى لجائزة المكسيك الكبرى

سيغادر هاميلتون صفوف السهام الفضية إلى فيراري في الموسم القادم، بينما سيتولى أنتونيللي، البالغ من العمر 18 عاماً، قيادة السيارة مكانه اعتباراً من موسم 2025.

وأكد توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، مشاركة أنتونيللي في التجارب الأولى على حلبة "أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز".

حيث قال: "المكسيك بارتفاعها الكبير عن سطح البحر، تمثل تحدياً فريداً، حيث يتعين على وحدة الطاقة العمل بجهد أكبر، ونحن نقوم بتشغيل السيارة بأقصى قدر من الارتكازية للتعويض عن انخفاض كثافة الهواء".

وأضاف: "هذا ما سيمنحنا فرصة أخرى لتقييم أحدث حزم تحديثاتنا".

وتابع: "سيخوض كيمي الحصة الثانية له معنا، ونتطلع قدماً إلى مواصلة تطوّره على الحلبة".

ويسعى فريق مرسيدس إلى تحسين أدائه بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

حادث أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

حيث قال وولف: "بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في أوستن، أمامنا فرصة للعودة بشكل قوي في المكسيك. أظهرت تأديتنا في تكساس أنه بمقدرونا استخلاص أداء طبيعي من السيارة".

وأضاف: "التحدي هو تقديم هذا الأداء باستمرار. لا يتعلق الأمر بتحدٍ واحد فقط، بل إنه نتيجة تفاعل السيارة مع العوامل الانسيابية والميكانيكية".

واختتم وولف قائلاً: "أمامنا خمسة سباقات أخرى للعمل على تحسين أدائنا قبل نهاية الموسم. من المهم أن نقوم بذلك ليس فقط من أجل وضعنا الحالي ولكن أيضاً للتحضير الجيد لموسم 2025".

يشار إلى أن أنتونيللي شارك في الحصة الأولى من التجارب الحرة في مونزا، لكنه اضطر إلى إنهائها مبكراً بعد اصطدامه بالحواجز حين كان يقود سيارة جورج راسل.

وبدأ السائق الإيطالي الحصة بشكل قوي لكنه تعرض لحادثة بعد دقائق قليلة. ومع ذلك، سيحصل أنتونيللي على فرصة أخرى مع سيارة مرسيدس في مكسيكو سيتي، بينما سيعود هاميلتون إلى قيادة السيارة لبقية عطلة نهاية الأسبوع.