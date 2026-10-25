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أنتونيللي يقترب من لقبه العالمي الأول بعد فوزه التاسع في موسم 2026 من بوابة جائزة الولايات المتحدة الكبرى

حقق أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس خطوة جديدة نحو حسم لقب بطولة العالم، بعدما حقق فوزًا مهيمنًا في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، متفوقًا على شارل لوكلير سائق فيراري على حلبة الأمريكيتين في أوستن.

خلدون يونس

منشور: 25-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

انطلاقًا من مركز الانطلاق الأول، نجح أنتونيللي في صد محاولات لوكلير وماكس فيرستابن، ملتزمًا بالخطة المحكمة التي وضعها فريق مرسيدس ومنفذًا سباقًا نظيفًا اعتمد فيه التوقف مرة واحدة فقط.

ولم يكن الفوز التاسع لأنتونيللي في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم كافيًا لحسم اللقب حتى الآن، لكن السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا يبدو في طريقه ليصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1، وذلك خلال جائزة مدينة مكسيكو الكبرى في نهاية الأسبوع المقبل.

وحافظ أنتونيللي على صدارته عند انطلاق السباق المكون من 56 لفة، بعدما عانى ماكس فيرستابن، الذي انطلق من المركز الثاني، من انطلاقة سيئة.

وأتاح ذلك الفرصة لسائق ريد بُل ليصبح عرضة لهجمات شارل لوكلير، الذي تجاوز إسحاق حجار أولًا، ثم اندفع متجاوزًا فيرستابن بمناورة جريئة عبر المنعطفات المتعرجة، في أسلوب أكثر هجومية بكثير من المواجهة الحذرة التي خاضها مع السائق الهولندي عند انطلاق جائزة سنغافورة الكبرى.

وتمكن هاميلتون، الذي بدأ السباق باستخدام إطارات لينة مستعملة، من تجاوز حجار أيضًا. وخلفه، عوقب جورج راسل بإضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه بسبب خروجه عن المسار أثناء دفاعه عن مركزه في اللفة الأولى.

ومع استقرار ترتيب المقدمة، تلقى أوسكار بياستري تعليمات في اللفة الثامنة بالسماح لزميله لاندو نوريس، الأسرع منه، بتجاوزه وانتزاع المركز السابع.

وفي المقدمة، فرض أنتونيللي سيطرته على فارق ضيق لكنه مريح بلغ ثلاث ثوانٍ عن فيرستابن. ودفع ذلك ريد بُل إلى المجازفة واستدعاء السائق الهولندي إلى منطقة الصيانة في اللفة الرابعة عشرة للحصول على مجموعة ثانية من الإطارات اللينة، ما وضعه على استراتيجية تتضمن توقفين.

لكن مرسيدس لم تنجرف وراء هذه الخطوة، وأبقت أنتونيللي على الحلبة في ظل إصرارها الواضح على اعتماد استراتيجية التوقف الواحد. ومع معاناته من نقص التماسك على الإطارات اللينة المستعملة، دخل هاميلتون إلى منطقة الصيانة للحصول على الإطارات المتوسطة، وتبعه زميله لوكلير وسائقا مكلارين.

وأدى ذلك إلى تصدر مؤقت ثلاثي ضم أنتونيللي وحجار وراسل، إلى أن دخل السائقون الثلاثة إلى منطقة الصيانة لإجراء ما كان يُفترض أن يكون توقفهم الوحيد، حيث تخلى أنتونيللي تمامًا عن الإطارات اللينة، وانتقل من الإطارات المتوسطة إلى الإطارات القاسية في اللفة الخامسة والعشرين.

ولم يستمتع فيرستابن بتقدمه الجديد طويلًا، إذ بدأ يعاني من مشاكل في كبح المحرك، واصفًا سيارته ريد بُل بأنها "غير قابلة للقيادة". وأجبره ذلك على دخول منطقة الصيانة في اللفة الثانية والثلاثين لإجراء توقفه الثاني والحصول على الإطارات المتوسطة، ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق 18 ثانية خلف أنتونيللي، الذي أصبح المتصدر الجديد.

وعلى الإطارات القاسية الأبطأ، واجه أنتونيللي تحديًا من لوكلير، لكن السائق الإيطالي وزميله في فيراري هاميلتون لم يكونا قد أجريا توقفهما التالي بعد، في حين ظل فيرستابن المنافس الحقيقي لأنتونيللي. وانتقل سائقا فيراري كلاهما إلى الإطارات القاسية خلال الثلث الأخير من السباق، ما أدى إلى تراجعهما خلف فيرستابن.

لكن للوصول إلى أنتونيللي، كان على فيرستابن أولًا تجاوز نوريس، الذي كان يعتمد بدوره استراتيجية التوقف الواحد. وأتاح الصراع بين فيرستابن ونوريس للوكلير استغلال إطاراته الأحدث وتقليص الفارق، لتتقارب السيارات الثلاث مع تبقي عشر لفات على النهاية.

ومع بداية اللفة السابعة والأربعين، شن فيرستابن هجومًا متأخرًا على نوريس من الجهة الداخلية للمنعطف الأول الحاد في حلبة الأمريكيتين، منتزعًا منه المركز الثاني، قبل أن يجد لوكلير طريقه لتجاوزه أيضًا. وبفضل إطاراته الأحدث بكثير، تمكن لوكلير من تجاوز فيرستابن على الخط المستقيم في اللفة التاسعة والأربعين، ليصعد إلى المركز الثاني.

ولم يتعرض فوز أنتونيللي لأي تهديد حقيقي، إذ تقدم على لوكلير بفارق 13 ثانية، بينما حل فيرستابن ثالثًا بفارق أربع ثوانٍ إضافية.

كما وقع نوريس تحت ضغط هاميلتون، الذي انتزع المركز الرابع من بطل العالم الحالي في اللفة الحادية والخمسين، ما يعني أيضًا أن بطل العالم سبع مرات سيبقى محتفظًا بفرص حسابية للمنافسة على اللقب حتى الأسبوع المقبل.

وأنهى حجار السباق في المركز السادس أمام بياستري، الذي نجح في صد محاولات راسل ليحتل المركز السابع بفارق كبير عن المقدمة. ومع حاجة راسل إلى تجنب إنهاء السباق في المركز التاسع أو ما دونه للحفاظ على فرصه النظرية في المنافسة على اللقب، لم يتمكن بالكاد من تحقيق ذلك بعد نهاية أسبوع محبطة.

وواصل ليام لاوسون تعزيز مسيرة ريسينغ بولز نحو المركز الخامس في بطولة الصانعين، بعدما أنهى السباق تاسعًا، بينما ذهبت النقطة الأخيرة إلى بيير غاسلي سائق ألبين.

وبات أنتونيللي الآن شبه ضامن لحسم البطولة خلال سباق المكسيك في نهاية الأسبوع المقبل، إذ يحتاج إلى نقطتين فقط ليصبح أصغر سائق يتوج بلقب بطولة العالم، بعمر 20 عامًا.

وكان سائق هاس أوليفر بيرمان واحدًا من ثلاثة سائقين لم يتمكنوا من إنهاء السباق، بعدما أدت أضرار تعرض لها في اللفة الأولى نتيجة احتكاك مع غاسلي إلى انسحابه في نهاية المطاف. وكان السائق البريطاني قد عوقب بإضافة عشر ثوانٍ إلى زمنه بسبب الحادث، الذي تسبب أيضًا في فترة قصيرة من تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

كما انسحب فرانكو كولابينتو سائق ألبين من السباق، في حين اضطر فالتيري بوتاس سائق كاديلاك إلى الانسحاب في وقت متأخر بسبب مشكلة في المحرك، ما أدى إلى فترة ثانية قصيرة من تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية خلال السباق.

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السباق

جميع الإحصائيات

المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك 1 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 56

-

1 25 Mercedes Mercedes 2 ش. لوكلير فيراري 16 56

+13.078

13.078

13.078 2 18 Ferrari Ferrari 3 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 56

+17.485

17.485

4.407 2 15 Red Bull Red Bull 4 ل. هاميلتون فيراري 44 56

+18.515

18.515

1.030 2 12 Ferrari Ferrari 5 ل. نوريس مكلارين 1 56

+30.521

30.521

12.006 1 10 McLaren Mercedes 6 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 56

+34.373

34.373

3.852 1 8 Red Bull Red Bull 7 أ. بياستري مكلارين 81 56

+52.674

52.674

18.301 1 6 McLaren Mercedes 8 ج. راسل مرسيدس 63 56

+54.303

54.303

1.629 1 4 Mercedes Mercedes 9 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 56

+1'19.183

1:19.183

24.880 1 2 RB Red Bull 10 ب. غاسلي ألبين 10 56

+1'27.516

1:27.516

8.333 1 1 Alpine Mercedes شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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