أنتونيللي يقاوم الدموع بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: "كِدت أُصيب بنوبة قلبية في النهاية"

انهار سائق سيارة مرسيدس كيمي أنتونيللي بالبكاء بعد إحرازه فوزه الأول في الفورمولا 1 في شنغهاي، بينما استعاد لحظة مثيرة للتوتر عندما خرج عن المسار قرب نهاية السباق.

وبعد أن أصبح أصغر سائق في تاريخ الفورمولا 1 ينطلق من قطب الانطلاق الأول، تمكن أنتونيللي من الفوز بعد معركة طويلة بين مرسيدس وفيراري على حلبة شنغهاي الدولية، حيث استعاد الصدارة بعد تحدٍ مبكر من ثنائي فيراري اللذين انطلقا بقوة.

وظهر التفوق الحقيقي لوتيرة مرسيدس في النصف الثاني من السباق مع تآكل الإطارات، ما سمح لأنتونيللي بالابتعاد في الصدارة، بينما اضطر زميله جورج راسل أولًا إلى تجاوز سائقي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

وأنهى أنتونيللي السباق متقدمًا بخمس ثوانٍ على راسل ليحقق أول فوز له في جائزة كبرى، قبل أن تغلب عليه العاطفة بعد خط النهاية.

وقال السائق الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا: "أنا عاجز عن الكلام. بصراحة أنا على وشك البكاء، لكن شكرًا جزيلًا لفريقي لأنهم ساعدوني على تحقيق هذا الحلم." قبل أن ينفجر بالبكاء، وأضاف: "أنا سعيد جدًا. قلت أمس إنني أريد حقًا إعادة إيطاليا إلى القمة، وقد فعلنا ذلك اليوم."

ونجا أنتونيللي من لحظة خطيرة في المراحل الأخيرة عندما انغلقت عجلاته في المنعطف الحاد وواصل السير بشكل مستقيم، ما كلفه عدة ثوانٍ أمام راسل. وكان الإيطالي يدفع بقوة على إطارات متآكلة قبل تلك اللحظة، إذ شكّل الانغلاق تذكيرًا له بضرورة تخفيف الوتيرة وإيصال السيارة إلى خط النهاية، كما نصحه مهندس السباق.

وأقرّ أنتونيللي: "لقد كدت أُصيب بنوبة قلبية صغيرة في النهاية بسبب التسطح في الإطار. لكن كان سباقًا جيدًا. لم تكن الانطلاقة سهلة وربما أغلقت المسار أكثر من اللازم من الداخل ومنحت سيارة فيراري مساحة كبيرة. لكن في النهاية كانت الوتيرة جيدة وتمكنا من إنهاء السباق."

وأضاف: "أتطلع الآن إلى بقية الموسم. أركز دائمًا على سباق بعد الآخر، وبعدها سنرى أين سننتهي في نهاية العام."

من جانبه قال جورج راسل، الذي يتصدر الآن بطولة السائقين بفارق أربع نقاط أمام أنتونيللي، إنه سعيد بمشاركة هذه اللحظة مع زميله الشاب ومع لويس هاميلتون، الذي حقق أول منصة تتويج له مع فيراري في المركز الثالث.

وقال راسل: "تهانينا الكبيرة لكيمي، لأن الفوز الأول يكون دائمًا مميزًا للغاية، ومن الواضح أنه يقود بشكل مذهل هذا العام وهذا الأسبوع تحديدًا. لذلك أنا سعيد بالوقوف على منصة التتويج معه ومع هذا الرجل أيضًا"، في إشارة إلى هاميلتون.

وأضاف: "كانت معركة صعبة. من الواضح أننا حصلنا مجددًا على انطلاقتين سيئتين وتجاوزتنا سيارتا فيراري، لكن في نهاية المطاف تحقيق المركزين الأول والثاني مرة أخرى هو كل ما كنا نأمله".