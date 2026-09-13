ابتعد نوريس بسهولة في المراحل الأولى من السباق، لكنه دخل منطقة الصيانة مباشرة بعد تدخل سيارة الأمان الافتراضية، ما جعله يتراجع إلى مركز متأخر للغاية وخسر بسببه فرصة الفوز.

توقعت بيريللي فارقًا قدره 2.31 دقيقة بين الإطارات اللينة والمتوسطة عند الانطلاق، لذلك كان من اللافت أن يختار سائقا الصف الثاني، ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون، الإطارات اللينة، على عكس صاحب مركز الانطلاق الأول لاندو نوريس وكيمي أنتونيللي الذي كان إلى جانبه.

حصل هاميلتون بالفعل على انطلاقة أفضل، لكنه لم يجد المساحة الكافية لشن هجوم عند المنعطف الأول، وبعد ذلك سادت حالة من الفوضى الطفيفة.

اختصر كل من أنتونيللي وفيرستابن المنعطف الثاني، لكن في حين أعاد سائق مرسيدس الصدارة إلى نوريس مباشرةً، وفعل ذلك مجددًا في تسلسل المنعطفات التالي، احتفظ نظيره في ريد بُل بالأفضلية أمام فيراري.

وأصر فيرستابن بشدة على أنه اضطر إلى اتخاذ إجراء لتفادي الحادث بسبب قيادة هاميلتون غير المنضبطة، لكن ريد بُل كانت مصرة على ضرورة أن يتأكد من تجنب العقوبة، لذلك سمح فيرستابن لأنتونيللي، الذي كان يتصدره حينها، ولهاميلتون بتجاوزه في اللفة الرابعة.

وبعد ثوانٍ، بدأ بطل العالم سبع مرات يشكو من مشاكل في المكابح. وبدأ يفقد سرعته في اللفة الخامسة، وخرج عن المسار في اللفة السادسة، ثم انسحب بعد أن طُلب منه الدخول إلى منطقة الصيانة بشكل متكرر.

في اللفة العاشرة، كان نوريس يتصدر أمام أنتونيللي بفارق خمس ثوانٍ، وفيرستابن بفارق 11 ثانية، وشارل لوكلير بفارق 13 ثانية، وجورج راسل بفارق 15 ثانية؛ بينما كان ليام لاوسون متأخرًا بفارق 15 ثانية إضافية، متصدرًا مجموعة وسط الترتيب.

خطأ استراتيجي من مكلارين ونوريس

تسبب عطل آخر في المكابح، هذه المرة لدى لانس سترول، في إخراج الكندي من السباق في اللفة 13، وأدى إلى تدخل سيارة الأمان الافتراضية.

دخل أنتونيللي وفيرستابن وراسل إلى منطقة الصيانة، رغم أن الأخير بدأ السباق على الإطارات القاسية، مثل لوكلير وبياستري، بينما بقي نوريس ولوكلير خارجًا على الإطارات المتوسطة والقاسية على الترتيب.

وطُلب من نوريس، متصدر السباق، الدخول إلى منطقة الصيانة في اللحظة التي انتهت فيها فترة سيارة الأمان الافتراضية.

كان بإمكانه البقاء على المسار، لكنه دخل منطقة الصيانة على أي حال، ولزيادة سوء حظه، كان توقفه بطيئًا. وعاد سائق مكلارين إلى المسار في المركز الخامس، متأخرًا بفارق 16 ثانية عن لوكلير، وبفارق 14 ثانية عن أنتونيللي الذي كان أول الداخلين إلى منطقة الصيانة.

ولم يكن مفاجئًا أن يلحق الإيطالي بلوكلير في اللفة 18، لكنه لم يشن هجومًا، وبدأ بالتراجع في اللفة 21. وقال أنتونيللي لمهندسيه: "لم ألمس الحائط، لكن التوجيه يبدو غريبًا." وبحلول اللفة 25، كان متأخرًا بأكثر من ثلاث ثوانٍ.

وأجرى راسل، الذي بدأ السباق على الإطارات القاسية وانتقل إلى الإطارات المتوسطة، توقفه الثاني في منطقة الصيانة في وقت مبكر من اللفة 28 من أصل 57، ليعود إلى المركب ذي الجدران البيضاء. وتمكن لاحقًا من انتزاع المركز الخامس من لاوسون من خلال تجاوز من الجهة الخارجية في اللفة 35، لكنه لم يكن مقتنعًا باستراتيجيته. وقال سائق مرسيدس: "لماذا دخلنا إلى منطقة الصيانة؟ أعتقد أننا كان بإمكاننا إبقاء نوريس خلفنا."

وفي الوقت نفسه، بقي فارق أنتونيللي عن لوكلير يحوم باستمرار حول ثلاث ثوانٍ، لكن بحلول اللفة 45، بدأ سائقو المقدمة يقتربون من بعضهم بعضًا أكثر فأكثر. وأصبح أنتونيللي الآن خلف لوكلير مباشرة، بينما كان نوريس يضغط على فيرستابن من أجل المركز الثالث، مع وجود السائقين الأربعة ضمن فارق أربع ثوانٍ.

لوكلير ينتظر سيارة الأمان دون جدوى

في تلك المرحلة، كان من الواضح للغاية أن فيراري كانت تؤخر توقف لوكلير الوحيد في منطقة الصيانة على أمل تدخل سيارة الأمان، سواء كانت افتراضية أم لا، لكن ذلك لم يحدث، ودخل سائق موناكو إلى منطقة الصيانة في اللفة 48. ومُنح إطارات لينة لخوض ما مجموعه تسع لفات، لكنه عاد إلى المسار في منطقة خالية بين الثلاثة الأوائل وراسل صاحب المركز الخامس.

وأصبح الجزء الأخير من السباق منافسة ثلاثية على الفوز بين أنتونيللي وفيرستابن ونوريس. وعلى الرغم من تقاربهم الشديد من بعضهم بعضًا، لم يتمكن أي منهم من القيام بأي محاولة تشبه التجاوز، حتى اللفة قبل الأخيرة، عندما اختصر سائق ريد بُل منطقة منعطفات المنعطف الخامس بعد مواجهته حركة السيارات المتأخرة، وحاول بطل العالم المتوج حديثًا الضغط عليه دون نجاح.

وتمكن أنتونيللي في نهاية المطاف من الابتعاد ليحقق فوزه الثامن في موسم 2026، متقدمًا على منافسيه في ريد بُل ومكلارين. وانتزع لوكلير المركز الرابع بفارق ضئيل من راسل رغم الإطارات اللينة الجديدة على سيارة فيراري؛ بينما حقق لاوسون المركز السادس في عودته الثالثة إلى ريد بُل.

حقق فرانكو كولابينتو مركزًا سابعًا ممتازًا على متن ألبين ومتقدمًا على أوسكار بياستري الذي تعرض لاحتكاك مع راسل في بداية السباق أرجعه عدة مراكز إلى الخلف.

بينما أكمل آرفيد لينبلاد ونيكو هلكنبرغ المراكز العشرة الأولى، مع نقاط جيدة لكلا الفريقين ريسينغ بولز وآودي التي تواصل حصد النقاط ضمن موسمها الأول في الفورمولا 1.