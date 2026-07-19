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تقرير السباق
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

أنتونيللي يفرض كلمته ويفوز في سبا أمام لوكلير وسط انسحاب راسل بعد احتكاك مع هاميلتون

نجح أندريا كيمي أنتونيللي في تجاوز شارل لوكلير ليحقق الفوز في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، في حين اضطر زميله في فريق مرسيدس، جورج راسل، إلى الانسحاب منذ اللفة الأولى بعد احتكاك مع سيارة فيراري التي يقودها لويس هاميلتون.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

باستثناء فترة وجيزة للغاية تصدر خلالها ماكس فيرستابن، الذي انطلق إلى جانب أنتونيللي من الصف الأمامي وتمكن من انتزاع الصدارة عند الخروج من المنعطف الأول "لا سورس"، استعاد أنتونيللي المركز الأول مجددًا على مقطع "كيميل" المستقيم، ليضمن احتفاظه بالصدارة خلال المراحل الأولى من السباق.

وبعد لفتين من انتقال أنتونيللي إلى الإطارات القاسية، دخلت سيارة الأمان الافتراضية في اللفة العشرين لإزالة الحطام عند منعطف "بلانشيمون"، ما وفر نافذة مناسبة لفريق فيراري لإدخال السيارتين إلى منطقة الصيانة بتكلفة زمنية أقل بكثير. 

واستغل لوكلير، الذي كان خلف كل من أنتونيللي وفيرستابن، هذه الفرصة للانتقال إلى الإطارات القاسية، ليخرج في الصدارة بعد اكتمال التوقفات.

وتمكن السائق المونغاكي من توسيع الفارق بعدما تجاوز لاندو نوريس، الذي كان يتبع استراتيجية مختلفة ولم يكن قد توقف بعد انطلاقه على الإطارات القاسية، بينما احتاج أنتونيللي أيضًا إلى بضع لفات لتجاوز سيارة مكلارين.

وبلغ الفارق بينهما نحو ثلاث ثوانٍ بعد تجاوز نوريس، لكن أنتونيللي أظهر السرعة الكبيرة التي ميزت أداءه طوال عطلة نهاية الأسبوع، وقلص الفارق مع سيارة فيراري، مستفيدًا من تأخر لوكلير خلف سيارة كاديلاك التي يقودها فالتيري بوتاس عند المنعطف الخامس عشر. 

وبعد ملاحقته سيارة فيراري صعودًا على التل، نجح أنتونيللي في انتزاع الصدارة عند المنعطف الخامس في اللفة التالية.

وبقي لوكلير قريبًا من أنتونيللي لعدة لفات على حلبة سبا-فرانكورشان، محافظًا بصعوبة على وجوده ضمن نطاق استخدام نظام التجاوز، لكنه لم يتمكن من إيجاد فرصة لاستعادة الصدارة. 

وبدلًا من ذلك، حافظ أنتونيللي على وتيرة قوية مكنته من توسيع الفارق إلى أكثر من ثانية، وهو الحد المطلوب لتفادي أية محاولة هجومية محتملة من لوكلير.

وواصل السائق الإيطالي الشاب إدارة السباق من المقدمة، ليعبر خط النهاية متقدمًا بفارق 1.9 ثانية على لوكلير، معززًا صدارته لبطولة العالم، في الوقت الذي فشل فيه راسل في تسجيل أية نقطة بعد حادث اللفة الأولى مع سيارة هاميلتون من فيراري.

وكان راسل يتنافس مع لوكلير خلال المنعطفات الأولى، قبل أن يتعرض لسوء حظ عندما نفدت طاقة البطارية في منتصف مقطع "كيميل" المستقيم خلال اللفة الافتتاحية، ما أدى إلى ابتعاد السيارات من حوله عند الوصول إلى منعطف "ليه كومب". 

وهناك كان جنبًا إلى جنب مع هاميلتون، لكن انزلاقًا مفاجئًا للقسم الخلفي من سيارة فيراري أدى إلى احتكاك بينهما، دفع براسل إلى المنطقة الحصوية.

وأنهى ماكس فيرستابن السباق في المركز الثالث، لكنه ابتعد نسبيًا عن الثنائي المتصدر بعدما تجاوزه لوكلير خلال فترة التوقفات التي تزامنت مع سيارة الأمان الافتراضية. وكان الهولندي قد ضغط على أنتونيللي في اللفات الأولى، قبل أن يتراجع مع تحسن وتيرة لوكلير قبيل مرحلة التوقفات.

واحتل هاميلتون المركز الرابع رغم عقوبة إضافة خمس ثوانٍ بسبب احتكاكه مع راسل. كما لا يزال يواجه احتمال التعرض لعقوبة أخرى بسبب خروج غير آمن من منطقة الصيانة، إذ رأى بطل العالم سبع مرات الإشارة الخضراء من منصة فريقه بعد التوقف، ولم يلاحظ وجود أحد الميكانيكيين وهو يحاول إجراء تعديل متأخر على الجناح.

وكان هاميلتون قد تجاوز أوسكار بياستري ليصعد إلى المركز الرابع، لكن السائق الأسترالي بقي قريبًا من سيارة فيراري تحسبًا لأية عقوبة إضافية. 

وكان بياستري قد تعرض في وقت سابق من السباق لاحتكاك مع لوكلير تسبب في أضرار طفيفة بسيارته أثرت على وتيرته.

وتقدم إسحاق حجار إلى المركز السادس بعدما استغل دخول سيارة الأمان في وقت مبكر لإجراء تبديل الإطارات الإلزامي، ثم استفاد لاحقًا من سيارة الأمان الافتراضية للحصول على مجموعة مستخدمة بشكل طفيف من الإطارات القاسية في منتصف السباق. 

ويمكن القول أن هذه الاستراتيجية ساعدت السائق الفرنسي من أصول جزائرية على الصمود أمام محاولة متأخرة من نوريس، الذي أفسدت استراتيجيته البديلة محطة صيانة بطيئة للغاية. 

فقد تسبب التأخر في تغيير الإطار الخلفي الأيسر في تراجع البريطاني خلف غابرييل بورتوليتو على الحلبة، لكنه سرعان ما تجاوز السائق البرازيلي لينتزع المركز السابع.

وأنهى بورتوليتو السباق في المركز الثامن أمام أرفيد لينبلاد، الذي خضع في إحدى المراحل للتحقيق بسبب احتكاك محتمل مع زميله في الفريق ليام لاوسون، بينما نجح فرانكو كولابينتو في تنفيذ مناورة تجاوز مزدوجة على بيير غاسلي ولاوسون ليحصد النقطة الأخيرة في المركز العاشر.

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السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 44

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 44

+1.952

1.952

 1.952   1 18   Ferrari Ferrari
3 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 44

+11.586

11.586

 9.634   1 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 44

+17.245

17.245

 5.659   1 12   Ferrari Ferrari
5 Australia أ. بياستري مكلارين 81 44

+18.988

18.988

 1.743   1 10   McLaren Mercedes
6 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 44

+23.307

23.307

 4.319   3 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 44

+24.014

24.014

 0.707   1 6   McLaren Mercedes
8 Brazil غ. بورتوليتو آودي 5 44

+49.140

49.140

 25.126   1 4   Audi Audi
9 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 44

+50.406

50.406

 1.266   1 2   RB Red Bull
10 Argentina ف. كولابينتو ألبين 43 44

+1'16.037

1:16.037

 25.631   1 1   Alpine Mercedes
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