أنتونيللي "يفتقد الإحساس" بالسيارة بعد تفوق راسل عليه في تصفيات برشلونة
قال أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، الذي أكمل التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى في المركز الثالث، أن عطلة نهاية الأسبوع لم تكن سهلة بالنسبة له حتى الآن.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
نجح سائق مرسيدس الشاب بضمان مركز انطلاق قوي للسباق بعدما أنهى التصفيات ضمن المراكز الثلاثة الأولى في إسبانيا.
ومع ذلك، اعترف أنتونيللي أن شعوره بالسيارة لم يصل إلى المستوى الذي كان يطمح إليه طوال عطلة نهاية الأسبوع.
حيث قال متصدر بطولة العالم بعد نهاية يوم السبت: "أواجه عطلة نهاية أسبوع صعبة بعض الشيء حتى الآن".
وأكمل: "من الواضح أنني لم أجد بعد الإحساس الذي أريده تماماً مع السيارة".
وأضاف: "التجارب التي قمتُ بها أمس كانت مكثفة للغاية. لكنني أشعر اليوم بأنني أفتقد شيئاً ما. لذلك أنا متحمس جداً لخوض السباق".
وتطرق أنتونيللي إلى استراتيجية السباق، مشيراً إلى أهمية الانطلاقة والدور الذي سيلعبه عامل السحب الهوائي في المراحل الأولى.
حيث قال: "سأحاول تقديم انطلاقة جيدة والتركيز على الاستفادة بأفضل شكل ممكن من عامل السحب الهوائي".
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