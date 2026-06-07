بدا السباق في بدايته وكأنه سيكون موكبًا تقليديًا دون أحداث كبيرة، لكنه انقلب رأسًا على عقب في الربع الأخير عندما اصطدم لانس سترول بالحائط عند منعطف نوغيس، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان في اللفة 60.

وأشعل ذلك سلسلة من التحركات داخل منطقة الصيانة قبل إعادة الانطلاق في اللفة 66، لكن حادث لوكلير عند المنعطف نفسه أدى إلى عودة سيارة الأمان مجددًا، قبل أن يُرفع العلم الأحمر بعد ذلك بفترة قصيرة.

وكان السبب وراء الحادثين طبقة جديدة من الإسفلت عند مدخل المنعطف الأخير، إذ بدأت بالتفكك وخلّفت أجزاءً من الإسفلت على خط التسابق.

ومع ذلك، لم يوافق أي من السائقين على أن هذا كان السبب وراء حادثيهما، حيث أرجع سترول الحادث إلى مشكلة في الكبح بالمحرك، بينما ألقى لوكلير اللوم على المكابح.

وبعد تنظيف الحلبة وفحصها من قبل "فيا"، استؤنف السباق بعد توقف دام 40 دقيقة، مع توجيه السائقين للانطلاق من وضعية الثبات قبل ثماني لفات من النهاية، حيث اصطف أنتونيللي إلى جانب لويس هاميلتون في الصف الأول.

ورغم قوة انطلاقات فيراري المعتادة، حافظ أنتونيللي على هدوئه وسط الفوضى وأغلق الباب أمام هاميلتون عند المنعطف الأول، وهي اللحظة التي حسمت السباق فعليًا.

وكان أنتونيللي قد تصدر جميع لفات السباق حتى تلك اللحظة، بينما انتهت مبكرًا أية بوادر لمعركة مع ماكس فيرستابن الذي انطلق إلى جانبه من الصف الأول، بعدما تعثرت سيارة ريد بُل الخاصة بالسائق الهولندي عند الانطلاق وتوقفت فيما بدا أنه مشكلة تقنية في المحرك.

وأدى ذلك إلى صعود ثنائي فيراري، هاميلتون أمام لوكلير، خلف أنتونيللي، لكن صاحب مركز الانطلاق الأول ابتعد فورًا ونجح في بناء فارق يزيد عن ثانية واحدة لإبطال أي محاولة هجوم محتملة من هاميلتون.

ووصلت أفضلية أنتونيللي إلى خمس ثوانٍ مع نهاية اللفة العاشرة. وبينما تقلص الفارق مؤقتًا إلى أقل من ثلاث ثوانٍ خلال اللفات العشر التالية بسبب اضطراره لتجاوز السيارات المتأخرة، عاد الإيطالي لتوسيع الفارق بسرعة بعد تخطي الازدحام وإدارة درجات حرارة المكابح.

وبدا سائق مرسيدس هادئًا ومسيطرًا في الصدارة، محافظًا على وتيرة لم تتمكن فيراري من مجاراتها. وبعد توقفه في منتصف السباق، بعد عدة لفات من توقف سيارتي فيراري، عاد إلى الحلبة متقدمًا بفارق 17.3 ثانية على هاميلتون.

ومنذ تلك اللحظة بدا الطريق ممهدًا أمام أنتونيللي نحو الفوز، رغم تعرضه لمخاوف طفيفة عندما عانت وحدة الطاقة في سيارته مرسيدس من انخفاض محدود في الأداء أثناء التوجه نحو منعطف ماسينيه، لكن الفريق تمكن من تحديد المشكلة.

غير أن حادث سترول أعاد خلط الأوراق، بعدما أدى دخول سيارة الأمان إلى محو أفضلية أنتونيللي التي قاربت 30 ثانية أمام هاميلتون.

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وبعد خمس لفات خلف سيارة الأمان أثناء إزالة سيارة أستون مارتن، بدا أن أنتونيللي لا يزال مسيطرًا على هاميلتون في المقدمة، قبل أن يتوقف السباق مجددًا عندما اصطدم لوكلير بالحائط عند المنعطف الأخير.

وحافظ أنتونيللي على رباطة جأشه خلال إعادة الانطلاق النهائية، بينما لم يتمكن بطل العالم سبع مرات من البقاء ضمن نطاق الهجوم على المتصدر.

وكان هاميلتون واحدًا من عدة سائقين تعرضوا لعقوبات بسبب تجاوز السرعة داخل منطقة الصيانة، لكنه تمكن من تنفيذ العقوبة بشكل صحيح أثناء انتقاله إلى الإطارات اللينة خلال فترة سيارة الأمان.

وعبر إسحاق حجار خط النهاية خلف بيير غاسلي، لكنه صعد إلى المركز الثالث بعد معاقبة سائق ألبين بعقوبتين مدة كل منهما خمس ثوانٍ بسبب تجاوز السرعة داخل منطقة الصيانة.

ومع ذلك، لا يزال حجار يخضع لتحقيق بسبب مخالفة محتملة خلال فترة سيارة الأمان، حيث بدا أن سائق ريد بُل خفف سرعته أمام جورج راسل وترك مسافة أكثر من عشر سيارات بينه وبين السيارة التي أمامه.

واحتل أوسكار بياستري المركز الرابع في نهاية عطلة أسبوع صعبة لمكلارين، التي اضطرت إلى سحب سيارة لاندو نوريس من السباق بعدما عانى بطل العالم من مشكلات في البطارية.

وحقق ثنائي ريسينغ بولز، ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد، حصيلة كبيرة من النقاط للفريق الإيطالي.

وكان لينبلاد قد عرقل في وقت سابق استراتيجية ويليامز التي هدفت إلى إدخال السيارتين إلى مراكز النقاط، كما أنه لم يقم بأي توقف خلال السباق، مستفيدًا من مقامرة ناجحة أثناء فترة العلم الأحمر سمحت له بالتحول إلى الإطارات اللينة في المرحلة الأخيرة من السباق.

وتراجع غاسلي إلى المركز السابع أمام أليكس ألبون وإستيبان أوكون، بينما أدت عقوبة متأخرة مدتها 10 ثوانٍ على نيكو هلكنبرغ إلى ترقية سيرجيو بيريز إلى المراكز العشرة الأولى ومنحه مؤقتًا أول نقطة لفريق كاديلاك في الفورمولا 1.

ومع ذلك، لا يزال بيريز بانتظار قرار الحكّام بشأن ما إذا كان قد ارتكب انطلاقة خاطئة خلال إعادة الانطلاق.

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وكان بيريز قد نفذ في وقت سابق عقوبة بعدما اصطف بالخطأ في مركز انطلاق غابرييل بورتوليتو الفارغ، حيث بدأ السائق البرازيلي السباق من منطقة الصيانة.

وكان هلكنبرغ قد اصطدم بكارلوس ساينز في اللفة الأولى بعد إعادة الانطلاق في اللفة 71 عند المنعطف البطيء، ما أدى إلى ارتطام سائق ويليامز بالحائط.

وتفاقمت معاناة ساينز بعد لحظات عندما اصطدم به فرانكو كولابينتو عند منعطف بورتييه.

أما جورج راسل فقد عاش سباقًا بائسًا بعدما فشل في تنفيذ عقوبة الخمس ثوانٍ الخاصة بتجاوز السرعة داخل منطقة الصيانة خلال توقفه الثاني أثناء فترة سيارة الأمان.

حيث باشر ميكانيكيو مرسيدس العمل على السيارة فورًا بدلًا من الانتظار لخمس ثوانٍ كاملة كما تقتضي القوانين.

وبعد أن تراجع فعليًا إلى المركز الرابع إثر توقفه خلال سيارة الأمان، أصبحت فرصه في تسجيل النقاط ضعيفة للغاية عندما عوقب بالمرور الإلزامي عبر خط الصيانة بسبب فشل الفريق في تنفيذ العقوبة بشكل صحيح.

وفي النهاية عبر راسل خط النهاية في المركز الثالث عشر خلف فرناندو ألونسو وغابرييل بورتوليتو.