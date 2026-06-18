أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

تزامنت رحلة هاميلتون مع فيراري، التي بدأت في عام 2025، مع صعود كيمي أنتونيللي في مرسيدس.

وقضى السائق الشاب موسم 2025 كعام للتأقلم، قبل أن يقدم أداءً لافتاً في 2026 بتحقيقه خمسة انتصارات متتالية.

وفي برشلونة، كان أنتونيللي في المركز الثاني عندما أجبره عطل تقني على إنهاء السباق، ما سمح لهاميلتون بتقليص الفارق في بطولة السائقين بشكل طفيف.

وبعد السباق، انتظر أنتونيللي هاميلتون في منطقة الحظائر ليهنئه، رغم خيبة أمله.

حيث قال: "شعرت بالسوء لأنني لم أتمكن من إنهاء السباق، لكن رغم ذلك كنت سعيداً جداً من أجل هاميلتون."

وأكمل: "تجمعني به علاقة جيدة جداً معه، لقد كان دائماً إلى جانبي."

وأردف: "كان من الرائع رؤيته يفوز مع فيراري لأول مرة. كان ذلك حلمه".

يشار إلى أن كيمي أنتونيللي تلقى عقوبة من قبل حكام جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 في برشلونة بعد انتهاء السباق، بعد أن تبيّن أنه خالف حدود الحلبة أكثر من ثلاث مرات خلال مجريات السباق.

هذا القرار لم يغيّر نتيجة السباق بالنسبة لمتصدر البطولة، لكنه كان يمكن أن تكون له تبعات لو تمكن من إنهاء السباق.

وبما أن أنتونيللي انسحب بعد تجاوز راسل بفترة قصيرة، فإن العقوبة لا تأثير عملي لها، إذ إن العقوبات الزمنية بعد السباق لا تتحول إلى عقوبات على شبكة الانطلاق في السباق التالي.

ورغم تسجيل أول انسحاب له هذا الموسم، لا يزال أنتونيللي متصدرًا للبطولة. ويبتعد هاميلتون الآن عن السائق الإيطالي بفارق 41 نقطة، بينما يأتي راسل ثالثًا بفارق تسع نقاط إضافية.