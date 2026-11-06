فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

أنتونيللي يعترف بأن راسل لا يزال يتفوق عليه في جانب مهم للغاية

أقرّ بطل العالم في الفورمولا 1 كيمي أنتونيللي بأنه لا يزال يدرس بيانات جورج راسل لاكتشاف أسراره على صعيد التصفيات.

منشور: 06-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

لنكن صريحين: عاش جورج راسل موسمًا صعبًا للغاية في عام 2026. فقد لازم سوء الحظ السائق البريطاني بشكل لافت، ليقضي جزءًا كبيرًا من الموسم وهو يشاهد زميله البالغ من العمر 20 عامًا يبتعد عنه في طريقه لحصد لقب بطولة العالم للسائقين.

لكن إذا كنت تعتقد أنّ ذلك يعني أن كيمي أنتونيللي لا يولي اهتمامًا كبيرًا للجانب الآخر من مرآب الفريق، فأنت لا تفهم طريقة تفكير سائقي الفورمولا 1.

ففي حين بدا أن أيام الأحد لم تكن موفقة لراسل هذا العام، ظلت أيام السبت بمثابة عرض استثنائي يترقبه الجميع. وهناك سبب وجيه وراء إطلاق لقب "السيد السبت" عليه لسنوات في أروقة الفورمولا 1. فقدرته على استخراج أقصى ما يمكن من السيارة، وانتزاع لفة تصفيات سحرية من العدم، لا تزال سلاحًا فتاكًا للغاية.

ويُعدّ ذلك سلاحًا يسعى بطل العالم المتوّج حديثًا إلى اكتساب أسراره والاستفادة منه.

وخلال ظهوره في برنامج "إذاعة السهام الفضية الجديدة"، كان أنتونيللي صريحًا بشكل لافت بشأن جوانب القصور لديه. فعلى الرغم من فوزه بالجائزة الأسمى، أشاد كثيرًا بقدرات راسل الاستثنائية على صعيد اللفة الواحدة، معترفًا بأنه لا يزال يغوص في بيانات السائق المخضرم لفهم الطريقة التي يحقق بها ذلك.

وقال أنتونيللي: "إنه سائق استثنائي وسريع جدًا، خصوصًا في التصفيات. أعتقد أنّ أحد الأمور التي أُعجب بها كثيرًا لديه هو مدى سرعته في التصفيات، وكيف يستطيع الدخول في إيقاعه الخاص، والعثور على المزيد من السرعة، وتجميع لفة استثنائية متكاملة".

حل لغز القسم الثالث من التصفيات

تُحسم نتائج عطلة نهاية الأسبوع الحديثة في الفورمولا 1 وفقًا لموقع السيارة على الحلبة. فقد ولّت الأيام التي كان من السهل فيها شق الطريق عبر مجموعة السيارات، إذ أصبحت الفوارق بين السيارات متقاربة للغاية خلال النصف الثاني من موسم 2026. وأشار أنتونيللي نفسه إلى أنّ خمسة سائقين كانوا ضمن فارق عُشرين من الثانية في المكسيك. وإذا أخفقت في القسم الثالث من التصفيات، فإنّ سباق الأحد يصبح عمليًا في حكم الضائع بسبب الهواء المضطرب خلف السيارات.

ورغم أنّ أنتونيللي أظهر مهارات استثنائية في التسابق وإدارة الإطارات خلال سباقات الأحد، فإنه يعترف علنًا بأنّ قدرة راسل على الانتقال من حصص التجارب الحرة إلى إيقاع تصفيات مفاجئ يصعب على الآخرين مجاراته، لا تزال لغزًا لم يتمكن من حله بالكامل.

واعترف أنتونيللي قائلًا: "هذا هو الجانب الذي لا أزال أحاول التعلم منه. كيف يستطيع، انطلاقًا من حصص التجارب الحرة أيضًا، أن يجد دائمًا ذلك التحسن الإضافي البسيط. أعتقد أنني حاولت خلال هذا الموسم فهم كيفية استخراج أداء أكبر في التصفيات، لأن جورج بارع جدًا في هذا الجانب".

ومن الواضح أنّ الفوز باللقب لم يقلل من رغبة الموهبة الإيطالية الشابة في بلوغ الكمال. إذ يتعامل أنتونيللي مع بيانات راسل في القسم الثالث من التصفيات باعتبارها واجبًا إلزاميًا عليه إنجازه استعدادًا لموسم 2027.

واختتم قائلًا: "إنه جانب سأحاول التعلم منه أكثر، من أجل فهم كيفية قدرته على استخراج أداء أكبر من نفسه ومن السيارة خلال حصة التصفيات".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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