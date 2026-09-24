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أنتونيللي يظهر "صفر من علامات الضغط" في معركة اللقب مع إشادة بالمر بتحوله في موسم 2026

لا يبدو أن كيمي أنتونيللي يُظهر أية علامات على شعوره بضغط صراع لقب الفورمولا 1، بينما يقترب من تحقيق بطولته الأولى، وفقًا لجوليان بالمر.

منشور:
كيمي أنتونيللي، مرسيدس

كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يُظهر سائق مرسيدس في الفورمولا 1 كيمي أنتونيللي "صفر من علامات" الشعور بضغط البطولة، بينما يقترب من تحقيق لقبه الأول، وفقًا لسائق الفورمولا 1 السابق والمحلل في إف 1 تي في جوليان بالمر.

وبعد فوزه الثامن هذا الموسم في جائزة إسبانيا الكبرى، أنهى السائق الإيطالي المرحلة الأوروبية من الموسم متقدمًا بفارق مذهل بلغ 81 نقطة في صدارة الترتيب. ويحتل زميله في مرسيدس جورج راسل المركز الثاني، بينما يتأخر لويس هاميلتون سائق فيراري بفارق 20 نقطة إضافية في المركز الثالث.

وخلال ظهوره في بودكاست "إف 1 نيشن"، ناقش بالمر التحول الكبير الذي طرأ على أنتونيللي خلال الأشهر الـ12 الماضية، إلى جانب حملته الحالية في صراع البطولة.

حيث قال عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن أنتونيللي يُظهر أية علامات على الشعور بالضغط: "صفر من العلامات. صفر تمامًا. إنه لا يتسابق وكأنه يقاتل من أجل البطولة".

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وأضاف: "حتى عندما تنظر إلى الطريقة التي كان يتنافس بها مع لاندو في بداية جائزة إسبانيا الكبرى، فإنه لا يزال يندفع عبر تلك المنعطفات المتعرجة، ويحاول الفوز بالسباق، وليس محاولة الاكتفاء بمركز آمن".

وكان أنتونيللي، الذي يخوض موسمه الثاني فقط في البطولة بعد أن حل مكان هاميلتون في صفوف الفريق الواقع في براكلي عندما انتقل الأخير إلى فيراري، في وضع مختلف تمامًا قبل 12 شهرًا.

وخلال المرحلة الأوروبية من الموسم الماضي، حصد أنتونيللي ثلاث نقاط فقط وتعرض لأربعة انسحابات.

"إنه أمر شاعري نوعًا ما، أليس كذلك؟ الصيف الأوروبي من العام الماضي تركه على مشارف احتمال خسارة مقعده. والآن، وبعد مرور 12 شهرًا، تركه الصيف الأوروبي على مشارف أن يصبح بطلًا. لا يمكن أن يكون هناك تناقض أكبر من ذلك بالنسبة إليه. لقد كان الأمر مذهلًا" قال بالمر.

واختتم: "إنه يقود بثقة كبيرة. إنه يستعرض موهبته المذهلة الآن. كما أن استمراريته هي مرة أخرى ما يواصل إبهاري".

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