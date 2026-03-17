أنتونيللي يُصفي الأجواء مع حجار بعد حادث السباق القصير: "نعرف كيف يكون إسحاق أحيانًا"

تحدث كيمي أنتونيللي مع إسحاق حجار مجددًا بعد الحادث الذي جمعهما في السباق القصير في الصين.

أندريا كيمي انتونيللي، مرسيدس

كشف أندريا كيمي أنتونيللي أنه تحدث مجددًا مع إسحاق حجار قبل جائزة الصين الكبرى 2026، وذلك بعد أن رفض السائق الفرنسي اعتذاره عقب حادثهما في السباق القصير يوم السبت.

وخلال السباق القصير في شنغهاي، انطلق أنتونيللي بشكل سيئ ووجد نفسه وسط الزحام. وفي محاولته تعويض المراكز بسرعة في اللفة الأولى، عانى من انزلاق أمامي واصطدم بإسحاق حجار عند المنعطف السادس، ما تسبب في أضرار لسيارة ريد بُل.

وسارع المراقبون إلى اعتبار أنتونيللي مسؤولًا عن الحادث، وفرضوا عليه عقوبة إضافة 10 ثوانٍ خلال السباق القصير. لكن الحادث لم يمر بشكل جيد بالنسبة لسائق ريد بُل.

وبعد إنهائه السباق في المركز الرابع، توجه أنتونيللي إلى حجار في منطقة خط الحظائر المغلق للاعتذار، لكن حجار – الذي كان لا يزال جالسًا في قمرة سيارته – رفض الاعتذار ببساطة.

وخلال حديثه لقناة Canal+ لاحقًا يوم السبت، قال حجار: "لا أفهم لماذا هو متحمس إلى هذا الحد وهو يمتلك سيارة صاروخية وسيعود إلى الأمام على أية حال… حسنًا، هذه الأمور تحدث".

وبحلول يوم الأحد، وبعد ليلة من الهدوء لجميع الأطراف، بدا أن الأجواء قد هدأت. وأوضح أنتونيللي ذلك بنفسه خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، عقب تحقيقه أول فوز له في سباق جائزة كبرى في الفورمولا 1.

 

وعند سؤاله عما إذا كانت الأمور قد سُويت بينه وبين حجار بعد الحادث وردة الفعل الأولى، قال: "نعم، تحدثت معه اليوم خلال استعراض السائقين، وكل شيء على ما يرام".

وأضاف: "بالطبع، كان ذلك خطئي لأنني اصطدمت به، ولم يكن ذلك متعمدًا، وقد أفسدت سباقه. لذلك أتحمل مسؤوليتي، وبعد السباق ذهبت للاعتذار. كان في لحظة انفعال".

وتابع: "نعرف كيف يكون إسحاق أحيانًا، خاصة في لحظات الانفعال، لذلك لم أنزعج كثيرًا من رد فعله، لأن كل شيء كان طبيعيًا اليوم".

