فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

أنتونيللي يشيد بـ"الخطوة إلى الأمام" في جائزة الولايات المتحدة الكبرى مع مواصلة مرسيدس استخلاص مكاسب التحديثات

بعدما جعلت التحديثات الأخيرة سيارة مرسيدس أسرع، لكنها زادت أيضًا من صعوبة ضبطها ضمن نطاق الأداء المثالي، شعر كيمي أنتونيللي بأن الفريق أحرز تقدمًا مطلوبًا خلال التجارب الحرة لجائزة الولايات المتحدة الكبرى.

منشور: 24-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: كريس غرايثين

يرى متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي أن مرسيدس أحرزت خطوة إضافية في مساعيها لاستخلاص الأداء من حزمة التحديثات الأخيرة خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

ووصلت مرسيدس إلى حلبة الأمريكيتين الصعبة في أوستن مع خيار جديد للجناح الأمامي، بهدف تعزيز حزمة التحديثات الكبيرة التي أدخلتها قبل سباقين في ماليزيا. وقد رفعت تلك التحديثات الأولية سقف الأداء الممكن للسيارة، لكنها جعلتها أيضًا أكثر حساسية وصعوبة في ضبطها بالشكل الأمثل.

وبعدما استخدم أنتونيللي وجورج راسل أحدث مواصفات السيارة، عقب تقسيم حزم التحديثات بينهما في سنغافورة، أظهر التقدم الذي أحرزته مرسيدس من الحصة التجريبية الأولى إلى الثانية في أوستن أن سيارة "دبليو17" لا تزال تواجه صعوبة في العمل ضمن نطاق الأداء المثالي.

لكن عندما تنجح الأمور، يصبح بالإمكان استخلاص المزيد من الأداء، إذ لم يتأخر أنتونيللي سوى 0.042 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري، الذي تصدّر الحصة التجريبية الثانية يوم الجمعة.

وقال أنتونيللي: "شعرت براحة أكبر داخل السيارة مقارنة بالحصّة التجريبية الأولى. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكننا أحرزنا خطوة جيدة إلى الأمام، وسنحاول الآن تحقيق المزيد من التحسن".

وأضاف: "يساعدنا استخدام السيارتين للحزمة نفسها، لأن ذلك يتيح لنا تجربة الكثير من الخيارات المختلفة وفهم هذه الحزمة بصورة أفضل".

وأكمل: "منذ سباق سنغافورة، تمكّنا من تحليل البيانات وفهم ما تحتاج إليه هذه الحزمة بصورة أفضل. لا نزال نحاول إيجاد الطريقة التي تتيح لنا وضع السيارة ضمن نطاق الأداء المناسب، لكننا نحرز تقدمًا، وسنرى ما يمكننا فعله لتحقيق المزيد من التحسن".

وأشارت القراءات الأولية من محاكاة السباق إلى تقارب مستويات الفرق الأربعة الكبرى، مع احتمال امتلاك ريد بُل وفيراري أفضلية طفيفة على مرسيدس ومكلارين، ما يمهّد لعطلة نهاية أسبوع مثيرة في تكساس.

وأضاف أندرو شوفلين، مدير الهندسة الميدانية لدى مرسيدس: "لم تكن لدينا حصة أولى جيدة. كنا نهدف إلى استكشاف نطاق أوسع من إعدادات السيارة باستخدام حزمة التحديثات على السيارتين، لكننا واجهنا صعوبات في قفل الإطارات، وهو ما شكّل عائقًا كبيرًا سواء في محاولات اللفة الواحدة أو في محاكاة السباق".

وتابع: "أعدنا ضبط إعدادات السيارتين قبل الحصة المسائية، ويبدو أن ذلك وضعنا في حالة أفضل. واجهنا مشكلات أقل في التوازن، وأصبحت السيارة أكثر قابلية للتوقع، وتحسنت أزمنة اللفات نتيجة لذلك".

ولم يتمكن راسل من تحقيق أفضل من المركز الخامس، متأخرًا بسبعة أعشار الثانية عن لوكلير، بعدما أخفق في تسجيل لفة نظيفة. فقد أُلغيت محاولته الأولى باستخدام الإطارات اللينة بسبب تجاوز حدود الحلبة، بينما أفسد انزلاق مفاجئ وعنيف خلال أسرع جزء من سلسلة المنعطفات المتعرجة في حلبة الأمريكيتين محاولته الثانية.

ولن يقتصر الحسم في تصفيات يوم السبت على الأداء المطلق للسيارات، بل سيعتمد أيضًا على القدرة على الحفاظ على الإطارات اللينة من بيريللي طوال المقطع الأخير الصعب من الحلبة. فقد عانى عدد من السائقين من قفل الإطارات أو الخروج عن المسار مع بدء تراجع أداء الإطارات الخلفية خلال محاكاة التصفيات.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أوستن أمام أنتونيللي وسط معاناة مكلارين

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





أنتونيللي يشيد بـ"الخطوة إلى الأمام" في جائزة الولايات المتحدة الكبرى مع مواصلة مرسيدس استخلاص مكاسب التحديثات



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



17 دقيقة



أنتونيللي يشيد بـ"الخطوة إلى الأمام" في جائزة الولايات المتحدة الكبرى مع مواصلة مرسيدس استخلاص مكاسب التحديثات





إعلان عدم أهلية مارتن للمشاركة في جائزة أستراليا الكبرى بعد تعرضه لكسر في السباق القصير



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة أستراليا الكبرى



42 دقيقة



إعلان عدم أهلية مارتن للمشاركة في جائزة أستراليا الكبرى بعد تعرضه لكسر في السباق القصير





موتو جي بي: ماركيز يفوز بالسباق القصير وينتزع صدارة الترتيب ومارتن يتعرّض لحادث



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة أستراليا الكبرى



1 س



موتو جي بي: ماركيز يفوز بالسباق القصير وينتزع صدارة الترتيب ومارتن يتعرّض لحادث





لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أوستن أمام أنتونيللي وسط معاناة مكلارين



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



9 س



لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أوستن أمام أنتونيللي وسط معاناة مكلارين

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك