فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

أنتونيللي يُشيد بأبطال مرسيدس في تصفيات أستراليا

أشاد كيمي أنتونيللي بميكانيكيي فريق مرسيدس واصفًا إياهم بـ"الأبطال" بعد أن تمكنوا من إصلاح سيارته في الوقت المناسب للمشاركة في التجارب التأهيلية لجائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا 1، وذلك بعد الحادث القوي الذي تعرض له في التجارب الحرة الثالثة وكاد أن ينهي عطلة نهاية أسبوعه.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

عبر السائق الإيطالي على الحفف أكثر من اللازم عند المنعطف الثاني خلال الدقائق الأخيرة من التجارب الحرة الثالثة أثناء محاولته بدء لفة محاكاة للتصفيات، ما أدى إلى فقدانه السيطرة واصطدامه بالجدار الخارجي. وتوقفت سيارته بجانب الجدار الداخلي مع تناثر الحطام على الحلبة.

كان لدى فريق مرسيدس حوالي ساعتين فقط لإصلاح السيارة، وتحول جانب مرآب أنتونيللي إلى خلية عمل نشطة. وحتى مع بداية التصفيات كانت السيارة لا تزال مرفوعة على الحوامل ومحاطة بصناديق قطع الغيار، لكن الفريق ظل متفائلًا بإمكانية إلحاقه بالتصفيات.

وساعد مرسيدس حادث ماكس فيرستابن في القسم الأوّل، حيث تم إيقاف الساعة، ما منح الفريق وقتًا إضافيًا مكّن أنتونيللي من الخروج إلى الحلبة بعد استئناف الحصّة.

ورغم آثار الحادث السابق، تمكن أنتونيللي من التقدم حتى القسم الثالث، ووضع سيارته في الصف الأمامي إلى جانب زميله في الفريق وصاحب المركز الأول جورج راسل.

وشكر أنتونيللي ميكانيكيي الفريق على إعادة سيارته للعمل قبل التصفيات، حيث كان الفارق بينه وبين راسل 0.293 ثانية فقط.

وقال بعد التصفيات: "كان يومًا مرهقًا جدًا. للأسف اصطدمت بالجدار في التجارب الحرة الثالثة، لكن الميكانيكيين كانوا الأبطال اليوم لأنهم أعادوا السيارة إلى الحلبة."

وأضاف: "لم نتمكن حتى من إعداد السيارة بالكامل، خرجنا فقط إلى الحلبة وتمكنا من وضعها في الصف الأمامي، لذلك أنا سعيد جدًا بذلك".

وتابع: "لم يكن الأمر سهلًا، كان علي أن أقدم أقصى ما لدي. لكن يجب أن أقدم عطلة نهاية أسبوع نظيفة في المرة القادمة لأن الحادث أثر قليلًا على تصفياتي. ومع ذلك ما زال أمامنا السباق غدًا ونتيجة جيدة ممكنة."

ومع ذلك، سيخضع أنتونيللي لتحقيقين من قبل الحكام: الأول بسبب تجاوز أحد الميكانيكيين الخط الأبيض في المسار السريع للحظات أثناء توجيهه للخروج من المرآب، والثاني عندما بقي جهاز تبريد داخل جانب السيارة أثناء خروجه من المرآب في القسم الثالث.

وقد سقط جهاز التبريد من السيارة عند المنعطف الأول وانقسم إلى قطعتين، إحداهما وصلت إلى الحلبة، حيث مر فوقها سائق مكلارين لاندو نوريس مما أدى إلى تناثر المزيد من الحطام.

من جهته أعرب مدير الفريق توتو وولف عن أمله في ألا يتعرض أنتونيللي لعقوبة، موضحًا أن الخطأ كان من الفريق وليس من السائق، كما أشاد بجهود الفريق لإصلاح السيارة بسرعة.

وقال وولف: "أشعر بالارتياح بعد العمل الشاق الذي قام به الجميع في المملكة المتحدة، ثم قام الميكانيكيون اليوم بعمل رائع."

وأضاف: "كانت السيارة تبدو وكأنها سيارة فورمولا 1 من قطع ليغو تم رميها على الأرض قبل ساعتين فقط. وكنت أعتقد قبل خمس دقائق من بداية الجلسة أننا لن نتمكن من المشاركة."

وأشار أيضًا إلى أن أنتونيللي يقود دائمًا على الحافة القصوى، وهو أمر سيتعلم التعامل معه مع مرور الوقت مع اكتسابه المزيد من الخبرة.

