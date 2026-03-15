أنتونيللي يُسيطر على سباق الصين المجهد ويُحقّق فوزه الأوّل في الفورمولا 1

بعد أن صنع التاريخ أمسٍ السبت عندما أصبح أصغر حائزٍ على قطب انطلاق أوّل رسمي في الفورمولا 1، تمكّن أنتونيللي من تجاوز هجوم لويس هاميلتون المبكّر ليُهيمن بعد ذلك على بقيّة مجريات السباق ويُحقّق فوزه الأوّل في مسيرته في الفئة الملكة.

ورُبّما ساعده في ذلك بقاء زميله جورج راسل عالقًا خلف ثنائيّ فيراري لفترات مطوّلة في بداية السباق وبعد وقفات الصيانة بعد فترة سيارة الأمان.

وحلّ راسل ثانيًا في النهاية على بُعد حوالي 7 ثوانٍ عن زميله، بالرغم من أنّ الفارق كان ليكون أكبر لولا خطأ في الكبح من أنتونيللي في اللفّات الأخيرة، لكنّه ضمن تحقيق مرسيدس العلامة الكاملة عبر ثنائيّة جديدة في السباق الثاني على التوالي.

وبعد أن خاض الكثير من المعارك والتجاوزات سواءً مع ثنائيّ مرسيدس أو مع زميله شارل لوكلير، عاد هاميلتون للصعود إلى منصّة التتويج للمرّة الأولى منذ 12 شهرًا بحلوله في المركز الثالث، وتكون هذه منصّة تتويجه الأولى مع فيراري بعد شطب نتيجة الحصان الجامح في سباق الصين العام الماضي.

أمّا لوكلير وبعد معاركه الحابسة للأنفاس مع هاميلتون فقد اكتفى بالمركز الرابع بعد ارتكابه الكثير من الأخطاء على صعيد الكبح.

وقدّم أوليفر بيرمان سباقًا مذهلًا لصالح هاس ليُحرز مركزًا خامسًا مذهلًا متفوّقًا على بيير غاسلي الذي تعثّر سباقه بعد علق في معركة خماسيّة في منتصف السباق.

وذهب المركز السابع إلى ليام لاوسون الذي تفوّق بأريحيّة على إسحاق حجار سائق الفريق الأساسي ريد بُل.

وبعد سباق افتتاحيّ كارثي، تمكّن كارلوس ساينز من تحقيق أوّل نقاط ويليامز هذا الموسم بحلول تاسعًا أمام فرانكو كولابينتو.

مجريات السباق

بدأت الأحداث حتى قبل الاصطفاف على شبكة الانطلاق، حيث واجه لاندو نوريس مشكلة إلكترونيّة على سيارته ما استدعى إعادتها إلى المرآب لتصليحها، ومن ثمّ بعد ذلك سيارة زميله أوسكار بياستري لتتمّ إعادتها إلى المرآب كذلك، وبالرغم من محاولات مكلارين لتصليح السيارتين، فإنّهما لم يُشاركا في السباق.

كما واجه فريق آودي مشكلة هيدروليكيّة على سيارة غابرييل بورتوليتو ما حرمه من المشاركة في السباق هو الآخر وانضمّ إليه أليكسندر ألبون.

وعند الانطلاقة، نجح لويس هاميلتون في انتزاع الصدارة وكاد لوكلير كذلك أن يُطيح بأنتونيللي لكنّ الأخير تشبّث بالمركز الثاني، في حين أصبح راسل رابعًا.

أمّا في الخلف في منتصف اللفّة فقد وقعت عدّة معارك أبرزها واحدة بين حجار وبيرمان وانزلق الأوّل في المنعطف الـ 15 بشكلٍ لافت ما دمّر إطاراته لكنّه نجى من أيّ أضرار وتمكّن بيرمان كذلك من تفادي الاصطدام به بأعجوبة.

وانطلق تبادل المراكز في الصدارة في اللفّة الثانية، حيث تمكّن أنتونيللي من استعادة مركزه الأوّل من هاميلتون في نهاية الخطّ المستقيم، بينما تقدّم راسل على لوكلير في المنعطف الأوّل، وكان من الواضح أنّ وتيرة مرسيدس أفضل من فيراري.

وبالفعل نجح راسل في تجاوز هاميلتون في بداية اللفّة الرابعة بسهولة تامة.

وفي حين حاول هاميلتون التشبّث وعدم الابتعاد كثيرًا عن راسل، إلّا أنّ الفجوة بدأت تتّسع سريعًا بدءًا من اللفّة الثامنة.

أمّا في الخلف فلم يكن أداء ريد بُل في المستوى المتوقّع على الإطلاق، إذ بقي فيرستابن عالقًا في المركز العاشر خلف ثنائيّ ريسينغ بولز، وقال في اللفّة الثامنة: "لقد ماتت إطاراتي" وذلك بعد أن انطلق على إطارات "سوفت"، ليُصبح أوّل من يتوقّف في نهاية اللفّة التاسعة.

وبعد لحظات قليلة من ذلك، جاءت دعوة لوقفات صيانة مجانيّة بعد إيقاف لانس سترول سيارته أستون مارتن في المنعطف الأوّل وهو ما استدعى دخول سيارة الأمان، ليتوقّف خماسيّ الصدارة مباشرة في نهاية اللفّة العاشرة وينتقلو إلى إطارات "هارد"، بينما بقي المنطلقون على "هارد" من دون توقّف، ليتقدم كولابينتو وأوكون بين أنتونيللي وراسل، ويتواجد لينبلاد بين هاميلتون ولوكلير.

واستؤنف السباق في بداية اللفّة الـ 14، وبقي الترتيب على حاله للوهلة الأولى، لكنّ هاميلتون نجح في تجاوز راسل في المنعطف السادس.

وبشكلٍ لافت تبعه زميله لوكلير، حيث تجاوز لينبلاد في مرحلة أولى، ومن ثمّ تجاوز راسل في المنعطف الأوّل، حيث قال راسل غاضبًا: "ليس لديّ أيّ تماسك على الإطلاق".

وتمكّن هاميلتون من تجاوز كولابينتو في اللفّة التالية وبدأ بالاقتراب من أنتونيللي المتصدّر، بينما تجاوز لوكلير كولابينتو ليُصبح ثالثًا.

لكن يبدو أنّ ثنائيّ مرسيدس واجه مشكلة تحمية فحسب مع إطارات "هارد"، حيث عادت السرعة تدريجيًا في اللفّات التالية.

وتوجّهت الأنظار في تلك المرحلة نحو معركة خماسيّة بين سائقي ألبين وسائقي هاس وفيرستابن مع تبادل مستمرّ للمراكز ومعارك حامية.

وبالعودة إلى الصدارة فقد ازداد ضغط لوكلير ومن ورائه راسل على هاميلتون في ظلّ ابتعاد تدريجي لأنتونيللي في الأمام.

وأقدم لوكلير على تجاوز هاميلتون في نهاية اللفّة الـ 24 قبل أن يُحاول هاميلتون استعادة مركزه الثاني في المنعطف الأوّل وكاد أن يقع احتكاك بينهما.

وعاد هاميلتون بعد ذلك بلفّتين ليتجاوز لوكلير ومن ثمّ استمرّت المعارك الناريّة بينهما وتبادل المراكز، وهو ما فتح الباب أمام راسل لمحاولة اقتناص مركزٍ أو اثنين.

وبالفعل استنفد هاميلتون طاقة بطاريته وهو ما سمح لراسل بتجاوزه على الخطّ المستقيم الخلفي.

وبدأ راسل بمحاولة الضغط على لوكلير قبل أن يقول: "يا رجل إنّهم سريعون في المناطق المناسبة (مناطق فرص التجاوز)".

لكنّ البريطاني سرعان ما تجاوز لوكلير والعودة إلى المركز الثاني، لكن بحلول تلك المرحلة فقد وسّع أنتونيللي أفضليّته في الصدارة إلى قرابة 8 ثوانٍ.

وبعد بضع لفّات من الهدوء، أجرى كولابينتو وأوكون توقّفيهما، ولدى عودة الأوّل، أخّر أوكون كبحه وأقدم على محاولة تجاوز سائق ألبين في المنعطف الأوّل، لكنّه انزلق ولمسه والتفّت سيارتاهما، لكنّهما كانا قادرين على المواصلة لكن مع وجود ضرر على سيارتيهما وتلقى أوكون عقوبة 10 ثوانٍ لقاء الواقعة.

في الأثناء انسحب فرناندو ألونسو من السباق الثاني على التوالي في ظلّ استمرار مشاكل هوندا مثلما أُشير حتى قبل بداية الموسم.

وبالرغم من تذمّر هاميلتون غاضبًا أنّه "لا يملك طاقة في محرّكه"، فإنّه استغلّ إغلاق لوكلير لمكابحه في نهاية الخطّ المستقيم لينتزع المركز الثالث ويخوضا مجدّدًا معارك أخرى في القسم الأوّل من الحلبة.

واستمرّت المعركة بين ثنائيّ فيراري والتبادل المثير للمراكز بينهما، حيث قال لوكلير: "هذه معركة ممتعة في الحقيقة".

وهدأ الوضع بعد ذلك بين ثنائيّ الحصان الجامح مع دخول السباق رُبعه الأخير.

وفي حين أنّه وصل إلى المركز السادس وكان يُحاول الاقتراب من بيرمان الخامس، طلبت ريد بُل من فيرستابن العودة ببطء إلى خطّ الحظائر للانسحاب من السباق بعدما بدت مشكلة كهربائيّة، ليُصبح السابع الذي ينسحب.

وبقي الوضع هادئًا مع توسيع أنتونيللي لأفضليّته، لكنّه ارتكب خطأ قبل 4 لفّات على النهاية ليخسر ثانيتين بعد إغلاقه مكابحه وخروجه عن المسار في نهاية الخطّ المستقيم الخلفي.